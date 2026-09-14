USLD - ASSE : Pendant cinq secondes, sonné par un choc à la tête, il était resté au sol. Le temps qu'il quitte le terrain sur ordre de l'arbitre, les Verts avaient déjà trouvé la faille.

Dans les colonnes de La Voix des Sports, le défenseur dunkerquois Allan Linguet est revenu sur un épisode qui a fait grincer des dents du côté nordiste après la victoire face à l'ASSE. Une sortie forcée, au pire moment, qui aurait pu coûter cher aux siens.

Un protocole commotion mal digéré

Linguet ne cache pas son incompréhension sur les circonstances de sa sortie temporaire. « Je prends un coup à la tête sur un duel aérien. Je me tiens la tête, peut-être cinq secondes. Je ne réclame rien, je ne demande pas à sortir. L'arbitre me demande si ça va. Je lui réponds que ça va bien. Mais comme il a sifflé, il me dit : "faut sortir." Je n'ai pas compris, ça m'a mis en colère. » Une frustration décuplée par le scénario qui a suivi : « Surtout que lorsque je suis dehors, on prend le but ! »

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Voilà donc l'ouverture du score stéphanoise expliquée depuis le banc dunkerquois : une absence de quelques instants, le temps que les Verts n'auront pas manqué d'exploiter.

Défaite à Dunkerque : l’ASSE sait désormais ce qu’elle doit corriger

Le sursaut dunkerquois qui a fait mal

Malgré cet épisode contrariant, Linguet a surtout retenu la capacité de son équipe à inverser la tendance après avoir concédé l'ouverture du score. « Le plus important, c'est d'être resté concentré et d'avoir inversé la tendance. C'était important de montrer une bonne image, du caractère et de la personnalité. Chose qu'on a faite, ça fait du bien ! », savoure-t-il, avant de dresser le bilan précis d'une soirée réussie côté nordiste : « Deux buts sur deux exploits individuels, un bon Moha Ramos dans les buts, la barre dans le temps additionnel... C'était notre soir ! »

Un constat qui confirme, une nouvelle fois, que cette défaite stéphanoise à Dunkerque tient autant à des détails individuels côté vert qu'à un réel emballement collectif nordiste sur l'ensemble de la rencontre.

USLD - ASSE : Une première mi-temps stéphanoise pourtant maîtrisée

Reste que Linguet lui-même reconnaît la physionomie du début de match, largement à l'avantage des Verts. « Cela a tourné en notre sens mais on ne démérite pas non plus. Sur la première mi-temps, au-delà du but, ils n'ont pas forcément de situations. C'est sûr que lorsqu'on mène au score, on est un peu plus bas, on recule, et on a besoin d'un gardien qui nous fait ces arrêts. Cela nous fait plaisir à nous et surtout pour lui ! » Un aveu qui confirme que l'ASSE a bien maîtrisé les débats avant de céder, et que Dunkerque doit une partie de son succès à un concours de circonstances autant qu'à sa propre efficacité.