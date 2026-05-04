Encore battue à Rodez, l'ASSE est en grand danger en vue de la montée en Ligue 1. Tout le contraire de Troyes, champion et dont les supporters se sont payés les amoureux du Peuple Vert.

Comme si l'actualité stéphanoise n'était pas déjà assez morose. Samedi 2 mai, l'ASSE s'est inclinée pour la troisième fois de suite à Rodez (2-1). Après Bastia (2-0) et Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3), les Verts se sont encore retrouvés sans idées à Paul-Lignon. Amputée de plusieurs éléments capitaux, l'équipe de Philippe Montanier n'a pas sombré mais n'a jamais été en mesure d'espérer beaucoup mieux qu'une défaite. Face au 3-5-2 de Didier Santini, le passage à une défense à trois n'a pas payé pour les Verts, qui ont vu sortir sur blessure Kévin Pedro, comme si l'infirmerie n'était pas déjà pleine.

"L'ASSE en Ligue 2" chantent les supporters de Troyes

Résultat, deux buts signés Ibrahima Baldé (17', 54') qui, malgré la réduction du score d'Irvin Cardona (89'), laissent l'ASSE hors du top 2 avant la dernière journée. Et pourtant, les Stéphanois sont toujours en vie, Le Mans FC ayant concédé le nul (1-1) face à Reims. Pour monter en Ligue 1 samedi prochain, il faudra battre Amiens dans le Chaudron, relégué en National, et espérer que les Manceaux fassent au mieux un match nul sur le terrain de Bastia, toujours en vie dans la course au maintien et qui jouera sa saison à Furiani.

Un dénouement stressant qui n'intéresse guère l'ESTAC Troyes. Déjà assurés de monter après leur succès à Geoffroy-Guichard, les joueurs de Stéphane Dumont ont fait le spectacle face à Laval (4-0). Au Stade de l'Aube, grâce à des buts d'Antoine Mille (4'), Kandet Diawara (22', 59') et Martin Adeline (49'), les Troyens se sont offert en prime le titre de champion de France de Ligue 2. Pas une surprise à la vue de la saison du club Aubois, en tête du championnat de bout en bout ou presque.

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Toutefois, les supporters de l'ESTAC ont jugé bon de se payer ceux de l'ASSE. En effet, des "Sainté en Ligue 2, Sainté en Ligue 2" ont résonné à Troyes avant que les festivités ne débutent. Approprié ou non, espérons du moins que ce chant réveille le reste de fierté des joueurs stéphanois avant la réception d'Amiens, samedi 10 mai.