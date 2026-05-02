Pour cette avant-dernière journée Ligue 2, les dix-huit équipes du championnat étaient sur le pont ce samedi soir. Les derniers points pour monter en Ligue 1, accéder aux playoffs, ou se sauver de la relégation sont en jeu. Les résultats du multiplex de la 33ᵉ journée de Ligue 2.

À deux journées du terme de la saison, il y avait de l’enjeu sur toutes les pelouses. Dunkerque, dixième, est certain de ne pas pouvoir accrocher le top cinq. L’USLD avait cependant l’intention de bien terminer à domicile face à des Grenoblois qui souhaitaient valider leur maintien.

L’enjeu était le même à Pau. Les béarnais sont trop loin des places en Play-Offs et voulaient s’offrir un dernier succès au Nouste Camp. Les palois recevaient Nancy, qui devait gagner pour s’assurer de rester devant Laval.

Bastia, Laval et Amiens jouent leur peau

Face à des Troyens qui voulaient fêter leur titre de champion de Ligue 2, à domicile, Laval venait au Stade de l’Aube pour jouer sa peau. Les Tangos, barragistes, étaient à deux points de Nancy avant la rencontre.

De son côté, Bastia espérait s’offrir une chance d’accrocher les barrages. Avec quatre points de retard sur Laval, les corses étaient dans l’obligation de gagner à Guingamp pour ne pas acter leur relégation.

Amiens aussi est en position délicate. Les Picards n’avaient pas le droit à l’erreur face à une équipe du Red Star qui pouvait se rapprocher voire acter une qualification pour les playoffs de Ligue 2.

Annecy et Montpellier en embuscade pour accrocher le top 5 de Ligue 2

Avec trois points de retard sur la cinquième place, Annecy pouvait encore y croire. À Boulogne, qui est désormais assuré de rester en Ligue 2, la victoire était obligatoire pour les hommes de Laurent Guyot.

Juste devant le FCA, Montpellier était dans le même cas. Les Héraultais défiaient Clermont, qui avait également besoin de gagner pour se rapprocher du maintien.

Deux finales directes pour la montée en Ligue 1

Après deux défaites de suite, l’ASSE n’avait plus son destin entre ses pieds. Les Verts, troisièmes au coup d'envoi, n'avaient plus le choix, il fallait gagner et espérer un faux pas du Mans pour récupérer la seconde place. Les ligériens étaient à Rodez, sixième qui restait sur 18 matchs sans défaite. Le RAF était à égalité avec les rémois, cinquièmes avant cette rencontre.

Reims n’avait donc pas le droit à l’erreur pour rester dans le top cinq de Ligue 2. Les champenois se déplaçaient au Mans, dans un match qui s’annonçait plus que bouillant. Promus l’été dernier, les Manceaux ont l’occasion d’enchaîner une seconde montée consécutive.

Les résultats du multiplex de la 33ᵉ journée de Ligue 2

Dunkerque 0-1 Grenoble

Pau 1-3 Nancy

Troyes 4-0 Laval

Guingamp 0-1 Bastia

Amiens 1-2 Red Star

Boulogne 0-2 Annecy

Rodez 2-1 ASSE

Le Mans 1-1 Reims

Montpellier 1-2 Clermont

Le classement après l'avant-dernière journée