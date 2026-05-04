En s'inclinant pour la troisième fois consécutive, l'ASSE reste troisième de Ligue 2. Une place qui, pour le moment, ne permettrait pas aux Verts d'accéder directement à la Ligue 1. Tout va se jouer lors de la toute dernière journée. Dans l'obligation de s'imposer, les Stéphanois vont aussi avoir un œil attentif sur Le Mans. Les seconds du championnat se déplaceront à Bastia, une équipe qui tentera de décrocher une place de barragiste pour rester en Ligue 2.

Bastia n'y croyait plus, mais les Corses ont décroché un précieux succès, 1-0 face à Guingamp. Un résultat qui permet à l'équipe de Réginald Ray de rester à 1 point de Laval, 16e de Ligue 2. Le coach bastiais s'est exprimé après le match et se projette bien évidemment sur la rencontre face au Mans.

Le match pour rester en Ligue 2

Il ne sera une nouvelle fois pas possible de connaître le résultat du Mans ce samedi, qui jouera en même temps que l'ASSE. Mais pour autant, les supporters stéphanois, qui savent que leur équipe doit s'imposer, auront tout de même évidemment un œil attentif sur ce match de Ligue 2. Réginald Ray veut y croire et s'attend à une chaude ambiance à Furiani. "Il fallait que l'on donne l'espoirs à nos supporters aussi pour ce dernier match à Furiani. J'espère qu'il va faire beaucoup de bruits face à une équipe du Mans qui joue la montée"

Le coach de Bastia croit en la victoire face au Mans

Une affiche qui oppose donc deux équipes de Ligue 2, avec des objectifs bien différents. Cependant, l'enjeu sera bien présent. Invaincu sur ses trois derniers matchs (2 victoires et un nul), Bastia a retrouvé une certaine confiance en cette fin de saison. De quoi faire douter Le Mans ? "Il faut que ce soit un grand moment. Déjà, il faut que l'on gagne nous. Puis, espérer que les autres jouent le jeu. J'ai aucun doute sur le fait que Boulogne le jeu. Mais, après on va aussi affronter une très belle équipe du Mans que je connais bien forcément On va bien se préparer pour."

Le coach bastiais connaît en effet très bien cette équipe du Mans, pour l'avoir entraînée en 2020 puis entre 2022 et 2024. Cette affiche de Ligue 2 tient donc toutes ses promesses. Mais, pour s'offrir le droit d'y croire et également ne pas voir revenir Rodez ou le Red Star, l'ASSE devra déjà battre Amiens. Il s'agit du seul club officiellement relégué en Ligue 3 avant la toute dernière journée.