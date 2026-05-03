L'ASSE vit une période de crise ces dernières semaines. Les résultats ne suivent plus pour la bande de Philippe Montanier, qui reste sur trois revers consécutifs. Une situation délicate qui s'explique en partie par les blessures à répétition. Point sur l'infirmerie stéphanoise à six jours de la réception d'Amiens.

« Il y a des absents mais ça n’explique pas tout », analysait hier soir le coach stéphanois en conférence de presse. Si cette hécatombe de blessures n'est en effet pas responsable de tous les maux des Verts, elle impacte l'ensemble du club ces dernières semaines.

Après le beau temps, une pluie de blessures

À qui la faute ? La longue préparation estivale sous les ordres d'Eirik Horneland peut constituer une première explication. L'intensité exigée lors des séances du technicien norvégien est aussi à souligner. Certains joueurs s'en plaignaient d'ailleurs régulièrement jusqu'à son départ en janvier dernier. De là à ce que les effets se ressentent encore aujourd'hui ? C'est une possibilité même si le problème est évidemment multifactoriel.

La situation interroge notamment sur la qualité du travail fourni par la cellule de performance dirigée par Donough Holohan. Dans le dernier Sainté Night Club, Patrick Guillou évoquait aussi une pression mentale qui peut parfois impacter les corps : « Quand tu es en permanence sur un fil, sous pression, avec des résultats qui comptent tous depuis le mois de janvier, tu accumules énormément de stress et d’énergie. À force, ça ne tient plus. »

La liste s'allonge après Rodez - ASSE ?

Jusqu'à présent, l'ASSE comptait dix blessés dans son effectif professionnel. En défense, Julien Le Cardinal, élément fort de la deuxième partie de saison, a loupé les deux dernières rencontres pour une douleur aux ischios-jambiers. Comme révélé sur le site, il s'était entraîné toute la semaine en individuel et était espéré pour le déplacement à Paul Lignon. Le timing était cependant trop serré selon Philippe Montanier : « On était confiant pour ce match là mais finalement ça s’est pas avéré. On saura s’il sera là pour Amiens la veille du match. »

En attendant une potentielle bonne nouvelle pour l'ancien Brestois, le staff stéphanois sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas compter sur Chico Lamba (fracture de fatigue) et Mahmoud Jaber (adducteurs). La saison est terminée pour les deux recrues phares de l'été dernier. Absents de longue date, Lassana Traoré et Nadir El Jamali ne reviendront pas à temps non plus. Fin de saison également pour Paul Eymard, victime d'une fracture du tibia lors d'un match de la réserve.

Comme pour Julien Le Cardinal, l'espoir est présent en ce qui concerne Zuriko Davitashvili, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu ou encore Djylian N'Guessan. Philippe Montanier s'est exprimé sur le cas de l'ailier géorgien hier soir : « Il a eu quand même un gros pet’. Pour Amiens je pense que ça sera compliqué. Mais j’espère une bonne surprise. »

Enfin, l'entraîneur de l'ASSE s'est montré inquiet à propos de Kévin Pedro, sorti sur blessure : « J’espère qu’on n’a pas perdu Kévin. Pour lui c’est les adducteurs. On verra, on croise les doigts pour samedi prochain. » À noter également que Gautier Larsonneur a lui quitté le stade avec une poche de glace sur le genou gauche selon Ici Saint-Etienne Loire. Reste à savoir s'il pourra tenir sa place.