L’ASSE joue sa montée en Ligue 1 lors de la 34e journée de ligue 2 malgré sa défaite contre Rodez (2-1). Plusieurs scénarios sont possibles pour les Verts, mais tout ne dépend pas d’eux. Décryptage complet avant un final sous haute tension.

La dernière journée de Ligue 2 s’annonce irrespirable pour les supporters stéphanois. L’ASSE reçoit Amiens, déjà relégué en National (futur ligue 3) depuis ce soir. Sur le papier, l’occasion est idéale pour faire le job. Mais dans le même temps, Le Mans et Bastia jouent aussi gros. Et les Verts devront garder un œil attentif sur ces deux pelouses.

Ligue 2 : les scénarios favorables aux Verts

La situation est simple : Saint-Étienne doit obligatoirement gagner… mais pas seulement.

Premier cas de figure : si l’ASSE s’impose avec deux buts d’écart ou plus, alors une montée directe en Ligue 1 sera validée si Le Mans ne fait pas mieux qu’un match nul. C’est le scénario le plus confortable pour les hommes de Philippe Montanier.

Deuxième possibilité : une victoire d’un seul but d’écart. Dans ce cas, il faudra absolument que Le Mans s’incline en Corse face à Bastia. Une configuration plus incertaine, surtout face à un Sporting encore en course pour les barrages.

En revanche, le message est clair : en cas de nul ou de défaite, l’ASSE ne pourra pas monter directement. Les Verts devront alors passer par une autre voie… ou voir leurs espoirs s’envoler.

Le Mans et Laval : des concurrents sous pression

Dans le même temps, Le Mans a aussi son destin en main. Une victoire en Corse contre Bastia, qui joue encore sa place de barragiste, enverrait directement les Manceaux en Ligue 1. Pas de calcul à faire.

En cas de match nul, la situation devient plus floue. Le Mans pourrait être promu si l’ASSE ne gagne que d’un but d’écart. Une différence de buts qui pourrait faire toute la différence dans ce sprint final.

De son côté, Laval reste en embuscade. Les Lavallois, actuellement devant Bastia d’un point, accueillent Boulogne avec l’objectif de conserver leur place de barragiste. Là aussi, la pression sera maximale.

Une dernière journée sous tension pour l’ASSE

Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée électrique à Geoffroy-Guichard. L’ASSE aura l’avantage de recevoir une équipe d’Amiens déjà condamnée. Mais attention au piège classique : une équipe libérée peut parfois surprendre.

Dans le même temps, Bastia jouera gros face au Mans. Les Corses visent une place de barragiste et n’auront aucun cadeau à faire. Un élément qui pourrait indirectement favoriser les Verts.

La clé sera donc double : gagner, et espérer un faux pas du Mans. Car malgré un calendrier favorable, Saint-Étienne ne maîtrise pas totalement son destin.

Le verdict tombera au coup de sifflet final. Et il pourrait bien offrir une soirée mémorable… ou cruelle.