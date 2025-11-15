L’AS Saint-Etienne (ASSE) débutait son aventure en Coupe de France ce samedi soir. Alors que la trêve internationale bat son plein et a privé Eirik Horneland de nombreux joueurs, certains avaient l’occasion de se montrer davantage et de marquer des points aux yeux du coach norvégien. Résumé de la rencontre face à Quetigny.

Face à Quetigny, l’ASSE souhaitait ne pas tomber dans le piège et se qualifier pour le prochain tour de la compétition. La Coupe de France est souvent l’occasion pour certains remplaçants de se montrer. C’est avec un effectif plus que remanié que l’ASSE a voyagé du côté du Stade Gaston Gérard. Annan, Bernauer, Cardona, Davitashvili, Dodote, Duffus, El Jamali, Ferreira, Gadegbeku Jaber, Lamba, Old, Stassin, Stojkovic manquaient à l'appel.

Plusieurs jeunes stéphanois découvraient le monde professionnel ce soir. Paul Eymard, Jules Mouton et Maedine Makhloufi, convoqués pour la première fois en Vert étaient titulaires d’entrée à Gaston Gérard.

Quetigny tient tête à l’ASSE

Après 5 minutes, Igor Miladinovic décoche la première frappe de la rencontre. La frappe lointaine du serbe ne retombe pas loin de la lucarne du portier bourguignon. L’entame de match est rythmée par de nombreuses tentatives lointaines. Après Jules Mouton, Igor Miladinovic s’essaye encore et voit sa frappe être détournée en corner.

L’ASSE va trouver la faille après 10 minutes de jeu. Appiah trouve Moueffek qui s’infiltre dans la surface. Le marocain offre un subtile ballon piqué à Paul Eymard qui conclut d’une frappe contrée. Le jeune milieu, titularisé en tant qu’ailier droit, s’offre son 1er but en pro pour sa première titularisation. La première opportunité des locaux dans le brouillard dijonnais arrive pour Cissé à la 20ème minute. La reprise de l’attaquant de Quetigny s’envole au dessus du but que Maubleu. Les hommes d’Horneland essayent beaucoup de combiner dans les petits espaces. Après un nouveau mouvement collectif, Moueffek ne parvient pas à trouver le cadre.

Quelques minutes plus tard, Quetigny part à l’attaque. Sur un ballon très mal négocié par sa défense, Maubleu manque sa sortie et accroche le capitaine de l’ASQ. L’arbitre ne peut qu’offrir un penalty aux locaux. Anthony Szurlej s’en charge et remet les 2 équipes à égalité. Le buteur va se procurer une nouvelle occasion de but mais va butter sur le portier stéphanois.

Présent depuis le quart d’heure de jeu, le brouillard s’épaissit de plus à Dijon réduisant la visibilité pour les joueurs et quasiment inexistante pour les téléspectateurs. Les délégués vont être consultés à la pause pour juger si le match pourra se poursuivre en seconde période. Le brouillard devient de moins en moins épais avant la pause. Les 2 équipes rentrent au vestiaire sur le score de 1-1.

Le brouillard perturbe la rencontre

Durant la mi-temps, les délégués et arbitres de la rencontre décident de repousser le coup d’envoi de la seconde période. Le brouillard empêche la visibilité totale de la pelouse. Les arbitres ont 45 minutes pour décider si le match peut reprendre ou non. A noter que si le match est définitivement arrêté, il devra recommencer, ce dimanche, depuis le début. Après plus de 45 minutes d’attente, les arbitres décident, avec la pression des 2 clubs, de faire reprendre la rencontre.

Les Verts frappent dès la reprise

Des l’entame, l’ASSE se réinstalle dans le camp Quétignois. Au bout de 2 min 30, N’guessan est à la réception d’un centre de Mouton et replace les siens devant d’une tête bien placée. A l’heure de jeu, Augustine Boakye manque de peu l’occasion de faire le break dans un brouillard qui ne faiblit pas. Le match tombe dans un faux rythme. Saint-Etienne ré accélère et obtient un corner, sur centre mal repoussé, Kevin Pedro place tranquillement sa tête pour permettre à l’ASSE de faire le break. Après Eymard et N’guessan c’est au tour du jeune défenseur de marquer son 1er but en pro.

Les stéphanois gèrent tranquillement la fin de partie et se procurent les dernières occasions avec une frappe d’Eymard repoussée en corner. Yvann Maçon va lui aussi avoir une opportunité de marquer mais va manquer le cadre. Les locaux s’offrent une dernière action mais Maubleu repousse l’assaut d’une claquette. Au bout de la nuit, l’ASSE assure l’essentiel et se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France.