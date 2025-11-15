Présent depuis le premier quart d’heure de jeu, le brouillard s’est épaissi au fil du match entre Quétigny et l’ASSE, obligeant les officiels à a acter un décalage du coup d’envoi de la seconde période.

La rencontre entre Quetigny et l’AS Saint-Étienne a rapidement basculé dans des conditions climatiques délicates. Dès la 15e minute, un épais brouillard s’est invité au-dessus du Stade Gaston-Gérard, réduisant progressivement la visibilité sur le terrain. Les joueurs s’en sortent tant bien que mal, mais les téléspectateurs, eux, ne distinguent plus grand-chose. Une situation qui pousse les délégués de la rencontre à rester en alerte avant la pause.

Au fil des minutes, les repères disparaissent. Le jeu reste haché, les duels compliqués à anticiper. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de 1-1, Avant la mi-temps, une légère amélioration apparaît : le brouillard semble moins dense, laissant espérer une reprise normale… mais rien n’est encore acté.

À la pause, les officiels prennent leurs premières mesures. Les délégués doivent juger si la visibilité reste compatible avec la poursuite du match. Leur décision conditionnera le planning de la seconde période. La priorité reste la sécurité des joueurs, handicapés pour lire les trajectoires ou anticiper les contacts.

Quetigny - ASSE ne reprendra pas après 15 min de pause

Dans le stade, les spectateurs s’impatientent tandis que les deux équipes attendent dans les vestiaires. Si le brouillard semble s’être un peu dissipé, il subsiste encore plusieurs zones du terrain où la visibilité reste limite. Les arbitres effectuent un premier repérage à la sortie du tunnel, consultent les délégués puis les responsables techniques du stade. L’hypothèse d’un léger décalage du coup d’envoi se précise.

Les conditions évoluent à vue d’œil. À la pause, l’air se dégage petit à petit, laissant entrevoir les tribunes et les lignes du terrain, encore floues mais désormais visibles.

La rencontre va donc reprendre avec quelques minutes de retard, le temps de valider que la visibilité redevient suffisante pour garantir un minimum d’équité sportive. L’ASSE comme Quetigny ne veulent pas d’un second acte tronqué par les aléas climatiques. Une décision sera prise dans les 45 prochaines minutes.