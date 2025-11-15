C’est l’entrée en lice de la Coupe de France pour l’ASSE. Les Verts découvrent ce soir la magie si particulière de la compétition face à l’AS Quetigny, pensionnaire de Régional 2 en Bourgogne–Franche-Comté. Actuellement quatrième de leur championnat, les amateurs vivent le match d’une vie. Leur parcours, débuté le 31 août contre Saint-Jean Losne, les a conduits jusqu’au 7ᵉ tour, et toute la commune vibrera devant les caméras de BeIN Sports.

L’ASSE se présente avec un groupe profondément remanié. Entre blessures et convocations internationales, Eirik Horneland a dû trancher et faire confiance à plusieurs jeunes du centre de formation. C’est aussi ça la Coupe de France : offrir du temps de jeu à la relève pendant que les cadres manquent à l’appel.

Pour l’AS Quetigny, cette affiche a tout d’un rêve éveillé. Affronter l’AS Saint-Étienne au stade Gaston-Gérard, dans des conditions professionnelles et sous diffusion nationale, représente une récompense immense pour tout un club. Pour l’occasion, BeIN Sports a choisi de mettre en lumière le président, les membres du staff et les bénévoles au micro de Florian Genton, plongeant ainsi les téléspectateurs dans la ferveur locale.

Une semaine extraordinaire

Pour Guy Ipoua, président de l’AS Quetigny, cette rencontre symbolise un véritable accomplissement pour son club :

« Oui c'est extraordinaire. Vivre cette semaine pour les joueurs, pour le staff c'est extraordinaire. On est bien, on est là pour gagner, essayer de bien figurer. Il y a beaucoup de bénévoles, des licenciés, ils sont en tribunes, je veux que tout le monde profite. »

Le préparateur physique Lucas Pineau partage la même émotion et mesure pleinement l’importance du moment :

« C'est quelque chose d'incroyable, une fois dans une vie. Les joueurs, le coach, le staff, on croque ça à pleines dents. Il y a de la concentration, à l’échauffement, dans le vestiaire. On rêve de faire l’exploit. Il y a une tribune avec les petits du club, on va essayer de faire le maximum pour faire rêver tout le monde. »

Des bénévoles historiques émus

Bernard, Jean-Pierre et Gaston, figures historiques du club, savourent cette soirée unique :

« C’est exceptionnel, qu’est-ce que vous voulez dire ? C’est un septième tour de Coupe de France, c’est un événement qui ne nous est jamais arrivé. Pour moi, c’est double, j’ai joué quatre ans ici, sur ce terrain. [...] Quetigny fera les efforts pour obtenir un résultat. Ça fait plaisir de voir ça, le grand Saint-Étienne. Il y a des garçons qui jouent ce soir, qui sont au club depuis les U7. C’est formidable, c’est une belle récompense. C’est un club historique, emblématique. Pour nous, c’est un immense honneur. »

L'occasion d'enchainer.

De son côté, Kévin Pedro, qui a connu sa première titularisation face à Troyes le week-end dernier n’a pas caché sa satisfaction après sa prestation et, est satisfait de pouvoir enchainer ce soir :

« Oui c'était mon premier match, ma première titularisation. Je suis content de moi mais chaque semaine il faut enchaîner. C'est l'occasion ce soir »