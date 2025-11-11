Acculé, Eirik Horneland a dû composer avec de nombreuses absences face à Troyes (victoire 2-3). Mais les choix opérés ont payé. Joshua Duffus, préféré à Lucas Stassin, est impliqué dans les trois buts de l'ASSE de la rencontre. Et Kévin Pédro a su répondre aux attentes. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Avant le coup d’envoi, les Verts, en retard de cinq unités sur Troyes, occupaient la quatrième place de Ligue 2 BKT. Certes, l'affiche n’était pas décisive sur le plan comptable. Mais elle n’en demeurait pas moins cruciale pour la suite de la saison.

Privée de plusieurs éléments clés en défense, les Stéphanois sont tout de même parvenus à ramener trois points précieux de son déplacement dans l’Aube.

"Une forme de soulagement"

"Il y a une forme de soulagement, commente Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Parce que quand tu regardes la série de cinq derniers matchs (ndrl : trois défaites, deux victoires) ... Cette victoire nous remet dans le bon wagon et nous évite une vraie situation de crise."

"J’ai vu un match en deux temps, analyse Joss Randall. Une première période plutôt intéressante, avec du réalisme offensif, certains joueurs vraiment bons. Et puis une seconde période dans laquelle on a commencé à déjouer, à reculer, à refuser le jeu. Mais bon, au final, on ne va pas se plaindre. On prend les trois points, on revient à deux longueurs de Troyes.

Des changements payants dans le XI de départ de l'ASSE

Une victoire arrachée sur le fil, en partie dû aux choix effectués par Eirik Horneland. Le coach norvégien a relégué un Lucas Stassin muet depuis plusieurs semaines sur le banc. Et à réintégrer Dennis Appiah, jusque-là aux oubliettes.

"Pour une fois, j’ai trouvé que le coach n’avait pas fait une composition "politique", commente Sylvain. Ce n'était pas un XI de départ pour faire plaisir aux uns et aux autres. Déjà, relancer Appiah derrière, et surtout titulariser Pedro, c’est un choix courageux. Je préfère avoir le premier, avec son courage et sa persévérance, que Ferreira qui aurait pris l’eau."

Mais la surprise était totale pour Joss Randall. "Je ne m’attendais pas à ces choix-là. Parce que les messages envoyés par Horneland n’étaient pas super encourageants. Repartir avec une compo sans l’un des deux bankables, Davitashvili et Stassin, c’était audacieux."

Kévin Pédro, la surprise de la rencontre ?

Faute de mieux, Kévin Pédro a été choisi pour épauler Mickaël Nadé. Et le stéphanois, qui ne cumulait jusque-là que deux rencontres en professionnel, a rendu une joliecopie face au leader de Ligue 2.

"Il a été courageux, affirme Sylvain. Être titularisé en défense centrale, dans une défense en difficulté, chez le leader, pour un premier match pro… Il faut de la personnalité. Il en a eu." Mais le chroniqueur regrette un choix aussi tardif. "Je suis quand même un peu déçu que Kevin Pedro soit un choix par défaut. Avant lui, Horneland a tenté Ferreira, puis Batubinsika… Et finalement, Pedro est lancé un peu faute de mieux."

"C’est un garçon qui a connu les équipes de France jeunes, souvent surclassé depuis son arrivée à l’ASSE en U16. (...) Pédro n’a pas pu faire la prépa à cause d’un souci au genou, absent tout juin-juillet, il a repris courant août. Il a bossé avec la réserve, a montré des choses, et il a saisi sa chance."

En Coupe de France ce weekend, Kévin Pédro pourrait bien avoir l'occasion d'enchainer. "Je pense qu’il sera à nouveau titulaire ce week-end avec toutes les absences, avoue Sylvain. Le plus dur, pour un jeune, c’est d’enchaîner. Et à Sainté, on sait que le public peut être dur avec les jeunes."