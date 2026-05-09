Pour cette 34ᵉ et dernière journée Ligue 2, l’enjeu était de taille sur plusieurs pelouses, samedi soir. Les dernieres chances de montée en Ligue 1, de se qualifier pour les playoffs, ou d’accrocher un barrage pour se maintenir. Les résultats du multiplex.

Plusieurs rencontres n’ont aucun enjeu notable pour cette fin de saison de Ligue 2. Clermont, quatorzième ne pouvait pas faire mieux qu’une douzième place. Les Augernats avaient cependant l’intention de bien terminer face à Guingamp, assuré de finir onzièmes.

Juste derrière le CF63, Nancy a également assuré son maintien la semaine passée. Les lorrains défiaent Dunkerque qui pouvait monter à la neuvième place en s’imposant

Grenbole a aussi vlidé son maintien en Ligue 2 le week-end dernier. Les isérois accueillaient Troyes au Stade des Alpes. L’ESTAC avait l’occasion de terminer la saison en beauté, une semaine après avoir célébré son titre.

Quels clubs de Ligue 2 seront en playoffs ?

A Auguste Delaune, Reims devait absolument battre Pau pour espérer décrocher une place dans le Top cinq de Ligue 2. Le nul des rémois au Mans a permis à Rodez de prendre la cinquième place.

Vainqueur de l’ASSE, le RAF avait l’occasion de signer un vingtième match sans perdre. Les ruthénois ont grillé la politesse à Reims avant cette dernière journée et comptaient bien valider leur place en Playoffs. Il fallait cependant aller gagner à Annecy, qui pouvait encore les doubler ce samedi soir.

Qui pour rejoindre Troyes en Ligue 1 et accompagner Amiens en Ligue 3 ?

Défaits à Troyes, Laval n’est pas assuré de jouer en Ligue 2 l’année prochaine. Les tangos, barragistes, recevaient Boulogne et devaient absolument s’imposer pour pouvoir disputer un barrage face au troisième de National.

Juste derrière, Bastia a réussi a entretenir l’espoir la semaine dernière. Les Corses étaient à un point de Laval avant de défier Le Mans. Revenu de l’enfer, le Sporting avait l’occasion de s’offrir deux finales supplémentaires. Face à eux, les manceaux avaient l’opportunité de conserver leur seconde place et de s’offrir un ticket pour la Ligue 1.

Déjà condamné, Amiens était à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. Les Picards défaient l’ASSE, qui avait encore une chance de retrouver directement l’élite. La victoire était obligatoire pour les stéphanois afin de pouvoir espérer remplir cet objectif.

Qutrième, le Red Star est l’invité surprise de cette course à la montée. Les francilliens comptaient autant de points que les Verts avant cette dernière journée de Ligue 2. Face à Montpellier, les hommes de Grégory Poirier avaient encore le droit d’y croire.

Résultats des rencontres

Clermont - Guingamp : (1-0)

Nancy - Dunkerque : (3-2)

Grenoble - Troyes : (1-0)

Reims - Pau : (5-3)

Annecy - Rodez : (1-2)

Laval - Boulogne : (2-1)

Bastia - Le Mans : (0-2)

ASSE - Amiens : (5-0)

Red Star - Montpellier : (1-1)

Classement final de la Ligue 2 - J34

# Équipe MJ V N D B Diff PTS 1 Troyes 34 20 7 7 60:33 +27 67 2 Le Mans 34 16 14 4 50:31 +19 62 3 Saint-Étienne 34 18 6 10 59:38 +21 60 4 Red Star 34 16 10 8 45:37 +8 58 5 Rodez 34 15 13 6 45:39 +6 58 6 Reims 34 14 14 6 53:35 +18 56 7 Annecy 34 15 7 12 49:39 +10 52 8 Montpellier 34 14 9 11 41:31 +10 51 9 Pau FC 34 12 9 13 48:62 -14 45 10 Dunkerque 34 11 10 13 53:45 +8 43 11 Guingamp 34 10 10 14 42:49 -7 40 12 Grenoble 34 8 15 11 33:39 -6 39 13 Clermont 34 9 10 15 38:44 -6 37 14 Nancy 34 9 10 15 35:52 -17 37 15 Boulogne 34 9 9 16 34:49 -15 36 16 Laval 34 6 14 14 30:48 -18 32 17 Bastia 34 5 13 16 23:39 -16 28 18 Amiens 34 6 6 22 37:65 -28 24

Les dates des playoffs et des barrages

La saison de Ligue 2 2025/2026 ayant rendu son verdict, voici les dates des playoffs et barrages qui concerneront donc l’AS Saint-Étienne.

Playoff n°1 : Red Star FC – Rodez AF — Mardi 12 mai

: – — Mardi 12 mai Playoff n°2 : AS Saint-Étienne – Vainqueur du playoff n°1 — Vendredi 15 mai

: – Vainqueur du playoff n°1 — Vendredi 15 mai Barrage aller : Vainqueur du playoff n°2 – 16e de Ligue 1 — Jeudi 21 mai

: Vainqueur du playoff n°2 – 16e de — Jeudi 21 mai Barrage retour : 16e de Ligue 1 – Vainqueur du playoff n°2 — Dimanche 24 mai

À noter qu’en cas de 16e place pour l’OGC Nice, également qualifié pour la finale de la Coupe de France, ces dates pourraient être modifiées : le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai ou le samedi 30 mai.