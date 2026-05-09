L'ASSE devra passer par un tour de playoffs, puis par d'éventuels barrages. Victorieux 5-0 face à Amiens, les Verts ont fait le travail ce soir. Le Mans a malheureusement aussi été au rendez-vous de son côté, en s'imposant à Bastia (0-2). Les Manceaux retrouvent donc la Ligue 1.

En après match, Irvin Cardona et Thomas Monconduit se sont exprimés au micro de beIN Sports.

« Ne rien lâcher », le mot d'ordre pour l'ASSE

Irvin Cardona : « On savait qu’il fallait gagner par deux buts d’écart aujourd’hui. On l’a fait. Malheureusement on n’avait pas notre destin entre nos mains. Le Mans gagne 0-2. Bravo à eux. Nous, on va devoir continuer à se battre et rien lâcher. On a déjà fait des playoffs. On a cette expérience là. Il va falloir jouer comme on a joué ce soir, avec des intentions, marquer des buts. Et faut se battre. (…)

C’était mieux ce soir. Cette victoire nous permet de rester troisièmes malgré tout. Mais elle nous permet pas de monter directement. Comme je l’ai dit il faut continuer à se battre. On a encore 3 matchs, il va falloir gagner les trois. (…)

Le public qui pousse encore ? Ouais, ils nous font du bien à chaque fois. On le sait, ils vont nous pousser jusqu’au bout. On aura besoin d’eux aussi. »

Monconduit pourrait ne pas stopper sa carrière

Thomas Monconduit : « Partagé ce soir. En toute franchise, je pensais arrêter. Mais je vais voir la direction la semaine prochaine et on va rediscuter. Finir sur une descente ça me fait quand même chier. Si je peux aider le club en Ligue 3, je le ferai avec plaisir. Ce n’est pas que ma décision. Je verrai avec le club la semaine prochaine. (…)

La descente ? C’est terrible pour le club, c’est terrible pour la ville. Sur les derniers matchs, je trouve qu’on ne mérite pas ce qu’il nous arrive. Mais en début de saison on n’a pas fait ce qu’il fallait pour prendre les points. Mais comme on dit dans la vie, à la fin, on a ce qu’on mérite. Donc voilà c’est comme ça. »