L’ASSE recevait Amiens dans le Chaudron, ce samedi soir. La victoire était obligatoire pour espérer monter directement en Ligue 1. Troisièmes au coup d’envoi, les Verts devaient également espérer un faux pas du Mans à Bastia pour retrouver l’élite. Résumé de la rencontre.

L’enjeu était capital à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. Les Verts défiaient Amiens, condamnés à une relégation en Ligue 3. Lors de cette dernière journée de championnat, l’ASSE devait obligatoirement s’imposer pour espérer remonter en Ligue 1. Le Chaudron attendait une réaction après trois défaites consécutives.

Une première mi-temps maîtrisée

Dès l'entame de la partie, les Verts posent le pied sur le ballon. Et cette maîtrise va rapidement se refléter au tableau d'affichage. Lancé en profondeur, Irvin Cardona centre à destination de Lucas Stassin. L'attaquant belge est trop court mais Joshua Duffus surgit au second poteau et pousse le cuir au fond des filets (1-0, 7').

La maîtrise du jeu va ensuite rester globalement stéphanoise. Pour autant, Amiens est à l'affût sur les seconds ballons et se projette rapidement en transition. Les Verts vont notamment subir quelques offensives peu avant le demi-heure de jeu. Pas de quoi déstabiliser les hommes de Philippe Montanier. À la 37ème minute, Irvin Cardona est à l'origine d'une situation très dangereuse avec un centre-tir osé. Puis, Lucas Stassin sert Joshua Duffus sur une belle talonnade. L'Anglo-jamaïcain, positionné en tant qu'ailier gauche ce soir, ouvre son pied droit et trompe une nouvelle fois Alexis Sauvage (2-0, 40').

À la pause, l'ASSE a donc fait sa partie du travail. Pas suffisant pour autant afin d'occuper virtuellement la deuxième place, synonyme d'accession directe en Ligue 1. En effet, Le Mans mène également de son côté à Bastia (0-1). Les Stéphanois sont donc à ce moment encore dans l'attente d'un retournement de situation à Furiani.

L'ASSE fait le travail mais ça ne suffit pas

Au retour des vestiaires, les Verts poursuivent sur leur lancée mais Irvin Cardona croise trop son piqué face à Alexis Sauvage (47'). Sur un nouveau gros travail de Lucas Stassin, le Maltais s'essaye à nouveau mais sa frappe fuit encore le cadre (54'). Dans la foulée, l'ASSE voit son double buteur Joshua Duffus, touché à la cheville, céder sa place à Zuriko Davitashvili (56'). Un peu plus tard, sûrement en vue de potentiels barrages, le capitaine Julien Le Cardinal et Irvin Cardona sont remplacés par Mickaël Nadé et Djylian N'Guessan (63').

Le jeune stéphanois est d'ailleurs impliqué sur le but du 3-0. Après un bon pressing sur une touche adverse, il trouve Lucas Stassin qui, auteur d'un énorme match, offre à Zuriko Davitashvili son 14e but de la saison (69'). Dans la foulée, Luan Gadegbeku, plutôt solide, cède sa place à Aïmen Moueffek (72'). Avec trois buts d'avance, le travail est fait du côté de l'ASSE, qui baisse un peu de pied. Brice Maubleu est d'ailleurs auteur d'un bel arrêt sur un tir amiénois (81'). Une parade importante puisque sur l'action suivante, Lucas Stassin est récompensé en venant participer à la fête (82').

Une belle soirée sur le terrain à laquelle participe également Aïmen Moueffek, facile pour marquer après un bon service de Zuriko Davitashvili (85'). Une victoire qui ne sert à rien pour les Verts, Le Mans doublant la mise à Bastia (90'+1) et assurant sa montée en Ligue 1. Un exploit exceptionnel pour le promu de National. Reste à voir si ce beau succès donnera confiance à l'ASSE, qui va, comme lors de sa remontée en 2024, devoir passer par les barrages. Et au vue du soutien exprimé par les supporters en fin de rencontre, c'est tout le Forez qui est en mission !