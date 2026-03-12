L'ASSE fêtant en 2026 le cinquantenaire de la finale de Glasgow 1976, le club organisera le 31 mai à Geoffroy-Guichard un "Match des Héros" regroupant d'anciennes gloires du Forez et des grands noms du football français ainsi que des personnalités. Sélectionnés dans l'équipe des héros, l'humoriste Paul de Saint Sernin a donné son avis sur la grande fête qui s'annonce.

2026 est une année particulière pour l'ASSE, et le mois de mai s'annonce extrêmement animé. À la lutte pour remonter en Ligue 1, les Verts ont pris avec Troyes (1er, 51 points) un petit matelas d'avance en tête de la Ligue 2. Deuxième avec 49 points, l'équipe de Philippe Montanier comptent cinq points d'avance sur Le Mans, troisième. De bon augure pour espérer une montée directe en mai, d'autant plus avec la dynamique actuelle stéphanoise (cinq victoires depuis l'arrivée de Montanier).

Des légendes de l'ASSE face à la Team des Héros pour la bonne cause

Mais en parallèle, l'ASSE s'apprête à célébrer le cinquantenaire d'une partie de ce qui fait sa légende dans le football français. Le 12 mai 1976, les Verts de Robert Herbin s'inclinaient en finale de la Coupe des clubs champions face au Bayern Munich (1-0) à Glasgow. Cinq décennies plus tard, un grand hommage leur sera réservé lors de la dernière journée face à Amiens (9 mai), qui pourrait être synonyme de remontée en Ligue 1. Et pour clôturer ce mois de mai annoncé intense, Geoffroy-Guichard sera le théâtre d'un grand moment de fête pour la bonne cause.

En effet, le 31 mai prochain, le Chaudron accueillera une sélection de joueurs de l’ASSE à la Team des Héros, un collectif réunissant anciens footballeurs, sportifs de haut niveau et personnalités engagées. Côté Vert, des grands noms récents tels que Loïc Perrin, Romain Hamouma ou encore Jérémy Janot partageront la pelouse avec une partie des légendes de 1976. En face, Eden Hazard, Javier Pastore, Robert Pirès, Florent Manaudou ou autres célébrités engagées seront présentes.

"C'est un rêve pour moi !"

Une liste à laquelle s'ajoutent notamment Pascal Feindouno côté Stéphanois et Paul de Saint Sernin côté Héros. Quelques jours après l'annonce de cette rencontre programmée fin mai, les deux hommes se sont retrouvés à Geoffroy-Guichard pour donner le coup d'envoi fictif d'ASSE - Red Star, samedi 7 mars. Dans la foulée, l'humoriste, grand amateur de football, s'est exprimé sur ce bel évènement devant la presse. "C’est un rêve pour moi ! On me dit que je vais jouer dans un stade où il y aura 40 000 personnes, à côté de Pascal Feidouno, d’Eden Hazard et de Javier Pastore. Et qu’en plus, ça va aider des gens dans le besoin, à savoir la recherche pour la maladie de Charcot. Bah qu’est-ce que tu veux dire d’autre que oui ?! Et merci, parce que c’est juste fou."

Interrogé sur son niveau de jeu, De Saint Sernin assure jouer deux à trois fois par semaine avant d’appeler à la rescousse Pascal Feindouno : « Il joue tout le temps, il est performant ! (sourire) On a déjà joué ensemble, je peux vous dire qu’il est pas mal », assure le Guinéen, quatre saisons à l'ASSE.

De Saint Sernin admiratif de l'antre de l'ASSE

Relancé sur le public de Geoffroy-Guichard, que le journaliste qualifie volontairement de plus chaud qu’au Parc des Princes, stade qu'il fréquente régulièrement, l'humoriste s'est dit admiratif : « C’est une question provoc’ ? (rires) J’ai eu l’occasion d’assister à des matches ici et, que dire d’autre que respect ? Ça m’a fait la même sensation que quand je suis allé à Bollaert (Lens). Il y a une sorte d’amour… Aujourd’hui (samedi dernier face au Red Star, 2-0), on donne le coup d’envoi fictif d’un match de Ligue 2 à guichets fermés ! »

🥹 Oh Pasquiiii ! Le magicien dans le Chaudron, ça fait toujours quelque chose ! ✨ Accompagné de Paul de Saint Sernin, qui lui fera face sur le terrain le 31 mai prochain pour le Match des Héros, Pascal Feindouno a donné le coup d'envoi d'#ASSERED ! 💚 pic.twitter.com/NJUeSZ284v — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2026

De quoi lancer le compte à rebours à un peu plus de deux mois de ce bel évènement organisé dans le Chaudron. Où football et solidarité tenteront de faire avancer la recherche sur la maladie de Charcot.