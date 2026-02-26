L’ASSE a officialisé le rendez-vous qui servira de point d’orgue aux 50 ans de la finale de Glasgow. La réception d’Amiens, en clôture de la saison 2025-2026, portera l’hommage à l’Épopée des Verts.

À 76 jours du 12 mai 2026, l’AS Saint-Étienne a lancé le compte à rebours du cinquantenaire de la finale européenne disputée face au Bayern Munich en 1976, à Glasgow. Sur ses réseaux sociaux, le club annonce une série d’événements organisés jusqu’à cette date symbolique : soirée ciné-conférence, exposition temporaire et plateforme dédiée à l’Épopée des Verts. Le message est clair. Saint-Étienne veut inscrire cet anniversaire dans la durée et mobiliser les supporters autour d'un évènement qui a marqué tout un club, tout un pays. Au-delà du souvenir, le club structure une séquence institutionnelle étalée sur 76 jours, avec conférences et débats. "Pendant 76 jours, on va parler des Verts !" précise la communication officielle.

ASSE-Amiens comme bouquet final !

La réception d’Amiens, le 9 mai prochain, sera le point d'orgue des festivités. Ce match, programmé en clôture de la saison 2025-2026, portera le label officiel du cinquantenaire. Les anciens joueurs de 1976 seront conviés et le rendez-vous doit servir de moment central des célébrations. Ce choix n’est pas neutre. En adossant l’hommage à une rencontre officielle, l’ASSE lie la mémoire du club et une actualité sportive qui pourrait voir les Verts retrouver la Ligue 1.

L’Épopée de 1976 replacée au cœur du projet

L'ASSE l'a bien compris, la finale de 1976 est un évènement qui va bien au-delà d'une fête qui ne concernerait que le club stéphanois. La finale de 1976 reste l’un des repères majeurs du football français. En multipliant les formats, exposition, débats, rencontres avec les supporters, le club cherche à transmettre cette mémoire à une nouvelle génération. Une soirée entre utilisateurs des réseaux sociaux est également annoncée afin de créer un lien direct entre communauté numérique et histoire du club. Le cinquantenaire pourrait ainsi venir couronner une saison réussie pour les Verts de Montanier. Seules des festivités organisées dans un contexte de maintien du club en Ligue 2 pourraient largement plomber l'ambiance... Personne n'ose y croire du côté de St-Etienne...