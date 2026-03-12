La victoire face au Red Star (2-0) a permis à l’ASSE d’enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 2 et de rester pleinement dans la course à la montée. Au-delà des résultats, une tendance se confirme dans l’effectif stéphanois : Philippe Montanier s’appuie sur un noyau de joueurs très identifié depuis plusieurs semaines.

Les statistiques de temps de jeu actualisées après 26 journées illustrent parfaitement cette hiérarchie qui s’est installée dans le groupe. Deux joueurs dominent largement le classement du temps de jeu cette saison : Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé.

Le capitaine stéphanois reste le joueur le plus utilisé de l’effectif avec 2 340 minutes disputées en 26 matchs, tous comme titulaire. Véritable patron dans les buts, il incarne la stabilité défensive des Verts cette saison. Toutefois, une alerte en fin de rencontre face au Red Star pourrait faire manquer au portier stéphanois ses premières minutes en Ligue 2 cette saison.

Juste derrière, Mickaël Nadé confirme son statut de leader de la défense. Le défenseur central totalise 2 276 minutes en 26 rencontres, également toutes comme titulaire. Sa régularité et sa solidité dans les duels en font l’un des piliers du système de Montanier.

Le milieu structuré autour de Tardieu

Au milieu de terrain, Florian Tardieu reste le chef d’orchestre du jeu stéphanois. Avec 1 989 minutes en 23 matchs dont 22 titularisations, l’ancien Troyen demeure l’un des joueurs les plus influents de l’effectif. Il cumule toutefois ce temps de jeu sous l'ère Horneland. Depuis l'arrivée de Montanier, l'expérimenté milieu est moins présent, du fait notamment d'un pépin physique qui l'a éloigné du onze...

À ses côtés, Mahmoud Jaber continue de s’imposer comme un élément important de la rotation mais reste actuellement blessé et en phase de reprise. L’international israélien cumule malgré tout 1 369 minutes en 18 rencontres, preuve de la confiance accordée par le staff.

Boakye et Davitashvili, moteurs offensifs

Sur le plan offensif, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili restent deux pièces majeures du dispositif stéphanois. Boakye totalise désormais 1 787 minutes en 23 matchs, avec un impact direct sur les performances offensives de l’équipe. Davitashvili suit avec 1 640 minutes en 22 rencontres et demeure l’un des joueurs les plus décisifs de la saison. Derrière eux, Lucas Stassin continue de monter en puissance. L’attaquant belge a déjà disputé 1 529 minutes en 23 matchs, avec un total de 7 buts et 5 passes décisives.

Une rotation offensive bien installée

Irvin Cardona fait lui aussi partie des joueurs les plus utilisés de l’effectif avec 1 430 minutes en 25 apparitions. Son rôle hybride entre titulaire et joker offensif en fait un élément précieux dans la gestion des matchs. Dans la rotation, Ebenezer Annan (1 184 minutes), Aïmen Moueffek (1 054 minutes) et Igor Miladinovic (1 031 minutes) participent régulièrement à l’équilibre de l’équipe. Si le premier a disparu du onze, le second devient un joueur de rotation quand Miladinovic apparaît comme une alternative technique et tactique pour Montanier, comme c'était la cas pour Horneland.

En défense, Kévin Pedro (942 minutes) s’est imposé ces dernières semaines comme une solution crédible dans le couloir droit, notamment en raison des blessures de certains défenseurs. ce n'est pas sa dernière prestation qui va infléchir la tendance.

Duffus, le joker offensif

Parmi les joueurs les plus efficaces en temps de jeu réduit, Joshua Duffus se distingue particulièrement. L’attaquant anglais totalise 475 minutes seulement, mais affiche 5 buts et 3 passes décisives, soit une contribution offensive impressionnante rapportée à son temps de jeu. Un profil d’impact player que Philippe Montanier utilise de plus en plus régulièrement pour dynamiter les fins de rencontre.

ASSE : Une quinzaine de joueurs pour jouer la montée

Au total, une quinzaine de joueurs concentrent l’essentiel du temps de jeu stéphanois cette saison. Cette stabilité semble porter ses fruits puisque l’ASSE reste sur cinq victoires consécutives. À huit journées de la fin du championnat, cette hiérarchie claire pourrait devenir un atout majeur dans la gestion du sprint final. Reste à savoir si Montanier continuera de s’appuyer sur ce noyau dur… ou s’il élargira sa rotation pour préserver ses cadres dans la course à la montée.

Temps de jeu des joueurs de l’ASSE (Ligue 2 2025-2026)