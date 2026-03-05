L’AS Saint-Étienne affirme son engagement dans la lutte contre la maladie de Charcot. Le club a annoncé l’organisation d’un Match des Héros le 31 mai prochain au stade Geoffroy-Guichard, un événement caritatif destiné à sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie neurodégénérative.

Cette rencontre rendra notamment hommage à Georges Bereta, légende des Verts disparue le 4 juillet 2023 des suites de la maladie.

Les légendes de l’ASSE face à une équipe de personnalités

Pour l’occasion, deux équipes s’affronteront dans le Chaudron. D’un côté, les Légendes de l’ASSE, une formation intergénérationnelle composée d’anciens joueurs emblématiques du club. De l’autre, la Team des Héros, une sélection de personnalités issues du monde du sport et du divertissement. Ce match caritatif s’annonce comme un moment fort de la fin de saison stéphanoise, avec un spectacle sous le signe de la solidarité et de la mémoire.

Afin de présenter cet événement, un point presse sera organisé ce samedi à 18h30 dans la salle de conférence de presse de Geoffroy-Guichard, avant la rencontre de Ligue 2 entre l’ASSE et le Red Star. Il sera animé par Pascal Feindouno, ancien meneur de jeu des Verts et membre de l’équipe des Légendes, ainsi que Paul de Saint-Sernin, capitaine de la Team des Héros.

Timothée Chalamet invité dans le Chaudron

L’événement pourrait également accueillir une personnalité très médiatisée. L’ASSE a en effet invité Timothée Chalamet, acteur franco-américain mondialement connu, à participer à cette rencontre de bienfaisance.

Cette invitation s’inscrit dans la continuité d’une opération de communication réussie autour du quatrième maillot de la saison, dévoilé récemment lors du journal de 20 heures de TF1 avec l’acteur. Cette tunique vert fluo a connu un succès immédiat : selon le club, il s’agit du meilleur lancement de maillot de toute l’histoire de l’ASSE, avec un record de précommandes et de ventes en seulement 24 heures.

Depuis cette apparition télévisée, la boutique en ligne du club a enregistré un afflux massif de visites, confirmant l’impact médiatique de l’opération. Reste désormais à savoir si l’agenda chargé de Timothée Chalamet lui permettra de répondre favorablement à l’invitation du club et de fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard aux côtés des anciennes gloires stéphanoises.

Un événement solidaire au cœur du Chaudron

Au-delà de l’aspect sportif, ce Match des Héros s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation à la maladie de Charcot. En réunissant anciens joueurs, personnalités et supporters dans le Chaudron, l’ASSE espère mobiliser largement autour de cette cause. Le rendez-vous est fixé au 31 mai à Geoffroy-Guichard, pour une soirée qui promet d’allier émotion, souvenirs et solidarité.