C'est un projet qui a pris un nouveau tournant en début de saison en entrant dans le capital de l'ASSE, Jérémy Chatonnier, membre fondateur du mouvement, nous fait le point sur la situation et les évolutions des "Socios Verts". Un entretien exclusif.

1) Vous avez fait une levée de fonds et atteint la possibilité de racheter des parts de l’ASSE. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces parts et sur le cheminement qui a été le vôtre durant cette période ?

"Nous avions trois semaines pour atteindre un objectif de 150 000 € de levée de fonds, frais compris. Finalement, nous y sommes parvenus en deux semaines.

Grâce au travail remarquable de notre trésorière Christelle, nous avons été très économes, ce qui nous permet aujourd’hui de conserver une belle somme pour des projets symboliques.

Avec le recul, je crois que ce mois restera à jamais dans notre mémoire : l’émotion lors de la réception de l’accord du conseil d’administration du club, la conférence de presse à la brasserie Geoffroy-Guichard, la course aux derniers documents administratifs, le transfert des fonds et enfin la signature des documents… Stressant, mais extraordinaire.

Rien n’aurait été possible sans les membres fondateurs et ce travail de fond incroyable réalisé pendant quatre ans.

Après la levée de fonds, nous avons engagé une réorganisation complète de l’association, avec de nouveaux statuts et un nouveau bureau, largement ouvert aux nouveaux membres.

Les membres fondateurs ont souhaité que la gouvernance reflète au mieux la réalité de l’association, qui est passée de 20 adhérents à plus de 5 500 en un mois.

La période post-levée de fonds, d’octobre à décembre, a été particulièrement productive : modification des statuts, organisation de deux assemblées (AGE et AGO), appel à candidatures pour le conseil d’administration, préparation des fêtes de Noël, sans oublier la fabrication et l’expédition de nos écharpes et cartes de membres made in France.

Nous avons également été présents en décembre à notre première assemblée des actionnaires, qui nous a permis de remercier de vive voix le club d’avoir accepté Socios Verts au capital et d’observer le déroulement de la séance."

2) Où en est le projet aujourd’hui ? À quoi sert concrètement l’argent des Socios aujourd’hui ?

"Ce n’est plus un projet : nous sommes désormais dans le concret. Aujourd’hui, Socios Verts vit une actualité forte, avec des liens toujours plus solides qui se tissent de jour en jour avec nos socios et avec le club.

Nous appliquons au maximum ce que nous avions écrit dans notre Livre blanc il y a quatre ans, et une version 2.0, adaptée aux évolutions du temps, verra bientôt le jour.

Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire, plusieurs projets ont été soumis au vote des socios… et tous ont été validés.

Parmi eux, bien sûr, les statues de Roger Rocher et Robert Herbin, pour lesquelles nous irons prochainement échanger avec les responsables politiques.

Le projet « Matrus au Musée » suit également son cours et permettra de financer plus de 300 visites pour des enfants.

Les cotisations servent à financer ces actions, ainsi que le matériel nécessaire à l’association (stand, tables, etc.).

Et qu’on se rassure : notre trésorière y veille, la gestion reste très rigoureuse chez Socios Verts !"

3) Aujourd’hui, quel est votre lien avec le conseil d’administration de l’ASSE ? Quel est votre rôle concrètement ?

"Nous sommes présents lors de l’Assemblée Générale de la SASP ASSE Loire. Notre rôle est clair : élire les membres du conseil d’administration, mais surtout représenter les socios.

Lors de cette assemblée, un temps de parole est prévu pour les actionnaires qui souhaitent s’exprimer.

L’an dernier, compte tenu du calendrier et du développement très rapide de l’association, nous n’avions pas encore eu le temps de mettre en place ce que nous souhaitions. Nous avons donc choisi de remercier de vive voix le club pour la confiance placée en nous, puis d’observer le fonctionnement et le déroulement de l’assemblée.

Cette année, nous serons en mesure de porter la voix de nos socios, que j’aurai l’honneur de représenter lors de la séance. C’est peut-être symbolique, mais c’est déjà une avancée majeure : le club a accepté l’entrée de Socios Verts au capital, et avec elle l’expression directe de nos membres."

4) La suite, c’est quoi pour le projet Socios ?

"Nous ne changeons pas de paradigme :

Sentiment d’appartenance renforcé grâce à notre actionnariat : 1 adhésion = 1 voix.

Projets solidaires, et bientôt certains petits avantages du quotidien en lien avec les Verts.

Dans ce but, nous venons de conclure un partenariat avec Manufrance afin de rendre hommage aux 50 ans de la finale de Glasgow. Un moment fort que nous souhaitons célébrer comme il se doit. Nos socios éliront eux-mêmes le design du maillot hommage Socios Verts, inspiré de cette époque dorée.

Nous souhaitons également mobiliser les responsables politiques autour du projet de statues sur le parvis de Geoffroy-Guichard, ainsi que sur d’autres sujets liés aux supporters de l’ASSE.

À moyen terme, notre objectif reste clair : ouvrir encore davantage l’association.

C’est pour cela que, depuis la semaine dernière, vous pouvez adhérer à l’association et, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, faire découvrir Socios Verts à tous les supporters de l'ASSE.

Promouvoir l’actionnariat populaire en France est un travail de fond, qui s’inscrit dans la durée."

5) On vous voit partout sur les réseaux sociaux (Spaces, sondages, organisation d’événements comme la Foulée Verte). Mais quel est votre objectif aujourd’hui à travers ces différentes actions ?

"Les objectifs sont multiples. Il faut d’abord comprendre qu’il existe encore beaucoup de supporters des Verts qui ne nous connaissent pas, ou peu. Notre premier objectif est donc de nous faire connaître.

Donner la parole à nos membres est au cœur de Socios Verts, et nous avons décidé d’ouvrir cet espace au plus grand nombre. C’est notamment le rôle de nos Spaces, où nous échangeons librement tout en présentant nos actions.

Et nous avons hâte de vous présenter des nouveautés. Nous voulons innover, notamment lors des prochaines trêves internationales, où nous parlerons presque exclusivement de nos actions et du mouvement Socios en France.

Dans un monde de communication, il faut savoir faire… et faire savoir : l’un ne va pas sans l’autre. Quant à nos sondages, ils nous permettent de mieux comprendre nos socios : qui ils sont, ce qu’ils attendent et comment les représenter au mieux.

Mais au-delà d’internet, rien ne remplace le réel. Le stand les soirs de match est devenu LE moment Socios Verts : celui des rencontres, des échanges et des nouvelles adhésions."

Un grand merci à Jeremy Chatonnier, membre fondateur des socios Verts.