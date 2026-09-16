D'après une rumeur insistante relayée sur les réseaux sociaux du côté du Sénégal, le jeune gardien de l'ASSE Mamour Ndiaye pourrait créer la sensation et faire son apparition avec les A.

Arrivé cet été dans le Forez pour occuper le rôle de doublure de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye suscite déjà la curiosité. Si l'information reste évidemment à prendre avec de grandes pincettes, le portier sénégalais devrait être convoqué avec le Sénégal et intégrer le rassemblement des Lions de la Teranga, emmenés par le sélectionneur Patrick Vieira.

Une trajectoire fulgurante qui trouverait son explication dans le récent séisme ayant frappé le football sénégalais. En effet, au lendemain de la Coupe du Monde 2026, l’emblématique dernier rempart Édouard Mendy a fait le choix de tirer sa révérence et de prendre sa retraite internationale. Un départ majeur qui laisse un vide immense dans la hiérarchie des gardiens sénégalais et oblige le staff technique à scruter de nouveaux profils prometteurs pour assurer la relève.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une progression pour le portier de l'ASSE

S'il convient de rester prudent face à cette annonce émanant de Match360, la présence du profil de Mamour Ndiaye dans le viseur de Patrick Vieira n'aurait rien d'une hérésie complète. Ancien international U20 avec le Sénégal et doté d'un potentiel physique impressionnant (1m90), le joueur de 20 ans incarne parfaitement cette nouvelle génération de gardiens formés pour le très haut niveau.

Si cette convocation venait à se concrétiser officiellement dans les jours à venir, il s'agirait d'un coup de projecteur spectaculaire pour le joueur comme pour l'ASSE. Voir sa doublure rejoindre les rangs d'une sélection majeure du continent africain constituerait une superbe marque de reconnaissance pour le recrutement stéphanois.

Affaire à suivre dans le Forez et à Dakar, alors que la publication de la liste officielle de Patrick Vieira est prévue pour ce vendredi 18 septembre. Reste à savoir si le champion du monde 1998 a réelement décidé de faire confiance au jeune portier stéphanois.