L’information avait d’abord fuité depuis quelques jours, elle est désormais gravée dans le marbre. L’AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé la venue de sa toute nouvelle recrue dans l'entrejeu durant ce mercato : le jeune et prometteur Elyes Dhaoui.

À seulement 18 ans, le natif de Tunisie franchit un cap majeur dans sa jeune carrière en rejoignant le Forez. Ce transfert marque une très belle prise pour la cellule de recrutement stéphanoise, qui a su manœuvrer en coulisses pour arracher la signature de ce talent brut, ardemment convoité par plusieurs concurrents de Ligue 1 durant ce mercato.

L'ASSE fait un pari sur l'avenir

Du haut de ses 1,93 m, Dhaoui possède un profil physique impressionnant pour son âge. Véritable sentinelle devant la défense, ce milieu défensif moderne apporte un impact athlétique conséquent, un atout précieux pour les joutes physiques du football hexagonal. Un transfert qui a tout pour l'être l'une des bonnes pioches de ce mercato. Seulement, réduire le nouveau numéro 6 des Verts à sa simple dimension athlétique serait une erreur. Malgré sa jeunesse, l’international Espoirs tunisien débarque dans le Forez avec une maturité tactique déjà affirmée.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Son bagage s'est constitué au fil d'un exercice référence sous les couleurs de l'Olympique Béja, en première division tunisienne. Avec pas moins de 32 apparitions en championnat cette saison, Dhaoui n'était pas un simple espoir sur le banc : il s'est imposé comme une pièce maîtresse et indiscutable du dispositif de son club formateur. Cette régularité au plus haut niveau national lui a permis d’emmagasiner un volume de jeu et une expérience des matchs à enjeu rares pour un joueur de son âge.

Une concurrence féroce dans ce mercato

Face à la concurrence féroce d'autres écuries de l'élite, la direction stéphanoise a su sortir son épingle du jeu dans ce mercato. C’est la clarté du projet sportif présenté par l’ASSE, couplée à la perspective réelle d'obtenir du temps de jeu au sein d’un groupe compétitif, qui a fini par convaincre le joueur et son entourage. Avec cette signature, Geoffroy-Guichard s'apprête à découvrir un élément à fort potentiel, prêt à se battre pour le maillot vert.

Elyes Dhaoui est officiellement Vert

L'ASSE a officialisé a signature du jeune milieu tunisien, dernière recrue en date du mercato d'été 2026-2027 :

"À 18 ans, Elyes Dhaoui rejoint le Forez pour une première expérience en France ! Jeune Tunisien, le milieu de terrain qui a d’ores et déjà participé à plusieurs rendez-vous à l’échelle internationale, dont une Coupe du monde U17 et deux Coupes d’Afrique des Nations U17 puis U20, va désormais découvrir le football français.

Né à Béja au nord de la Tunisie, Elyes Dhaoui n’a jusqu’ici connu qu’un seul club, celui de l'Olympique de Béja. Après avoir commencé dans ce club à l'âge de 12 ans, le jeune footballeur y a franchi toutes les étapes, avant d'intégrer le groupe professionnel.

À peine âgé de 16 ans, Elyes Dhaoui a fait ses premiers pas en première division. À présent majeur, il compte déjà 32 apparitions en Ligue 1 tunisienne. Une expérience en championnat qui s’ajoute donc à son vécu en sélection jeunes de Tunisie, où il a parfois eu l’honneur de porter le brassard de capitaine.

Dorénavant, c’est avec le groupe Réserve qu’Elyes Dhaoui va poursuivre sa progression. Le jeune international tunisien a paraphé un contrat professionnel qui le lie désormais au club du Forez jusqu’en 2029. Bienvenue Elyes !

À 18 ans, Elyes Dhaoui rejoint le Forez pour une première expérience en France ! Jeune Tunisien, le milieu de terrain qui a d’ores et déjà participé à plusieurs rendez-vous à l’échelle internationale, dont une Coupe du monde U17 et deux Coupes d’Afrique des Nations U17 puis U20, va désormais découvrir le football français.

Né à Béja au nord de la Tunisie, Elyes Dhaoui n’a jusqu’ici connu qu’un seul club, celui de l'Olympique de Béja. Après avoir commencé dans ce club à l'âge de 12 ans, le jeune footballeur y a franchi toutes les étapes, avant d'intégrer le groupe professionnel.

À peine âgé de 16 ans, Elyes Dhaoui a fait ses premiers pas en première division. À présent majeur, il compte déjà 32 apparitions en Ligue 1 tunisienne. Une expérience en championnat qui s’ajoute donc à son vécu en sélection jeunes de Tunisie, où il a parfois eu l’honneur de porter le brassard de capitaine.

Dorénavant, c’est avec le groupe Réserve qu’Elyes Dhaoui va poursuivre sa progression. Le jeune international tunisien a paraphé un contrat professionnel qui le lie désormais au club du Forez jusqu’en 2029. Bienvenue Elyes !"