Le mercato a fermé ses portes il y a une semaine en France après de longues semaines d'agitement. L’ASSE a été active sur le marché aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Mais le club a également réalisé plusieurs coups en post-formation, signe d'un changement de stratégie depuis l'arrivée de Kilmer Sports. Un dernier jeune joueur devrait d'ailleurs être officialisé prochainement.

Au delà des recrues destinées à intégrer directement le groupe professionnel, la cellule de recrutement a activé son réseau afin de signer plusieurs jeunes joueurs cet été. Des profils amenés à évoluer d’abord avec la réserve mais jugés capables d’atteindre le niveau professionnel à court ou à moyen terme.

Une stratégie réfléchie à l’ASSE

Comme à chaque mercato depuis l’arrivée de Kilmer Sports, les Verts ont obtenu la signature de jeunes joueurs en post-formation. En défense, un secteur en déficit quantitatif, Jediaél Mbambi (Royal Antwerp) et Mourtada Gueye (Be Sport Academy) ont rejoint le Forez. Ils ont été suivis par Elyes Dhaoui, milieu de terrain tunisien qui débarque en provenance de l’Olympique Beja. Son arrivée a été décidée afin de compenser celle avortée de David Mimbang. Après plusieurs semaines à l’Etrat, le Camerounais devait signer le jour de sa majorité (15 août). Il a finalement fait faux bond au board stéphanois et a filé à Nordsjaelland.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Enfin, le secteur offensif a également été largement renforcé cet été. L'attaquant André Zibi (Oyilli FC) vient intégrer les U19 des Verts. De son côté, l’équipe réserve peut désormais compter sur Lamine Sonko (Jura Sud) et Lucas Reynaud (Stade Brestois U19) pour sa doublette de buteurs. Jugées complémentaires, les deux recrues pourraient éventuellement avoir une carte à jouer chez les pros en cas de blessures, Lucas Stassin, parti à Séville, n’ayant pas été remplacé.

Une dernière arrivée bientôt officialisée

Enfin, c’est Étienne Mendy qui va être prochainement officialisé par le club. Son arrivée avait été révélée en exclusivité sur Peuple Vert dès le mois de juin dernier. Le joueur avait choisi l'ASSE malgré plusieurs autres sollicitations. Il avait même été mis à l'essai par Manchester United. Âgé de 18 ans, cet ailier évoluait jusqu'à présent à Diambars, dont l'académie est reconnue mondialement. Il sort d'une saison pleine en D2 sénégalaise et a participé à la montée de son club dans l'élite.

Si tout était bouclé avec Saint-Etienne, il n’avait cependant pas pu voyager en France au cours de l’été. La faute à un visa qui tardait à arriver. La situation est toutefois réglée désormais puisque le joueur est bien en France depuis la semaine dernière, selon nos informations. Il devrait donc être officialisé sous peu et intégrer le groupe réserve lors des rencontres à venir.

« Etienne Mendy est impressionnant. C'est un garçon extraordinairement percutant, dribbleur, très bon joueur dans les trente derniers mètres avec une très bonne aisance technique », déclarait Mounir Sonko, consultant à la RTS, au sujet de la nouvelle recrue stéphanoise en post-formation. Ne reste désormais plus qu'à voir Etienne Mendy à l'œuvre au cours des prochaines semaines.