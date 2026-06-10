Quelques jours après la désillusion vécue à l'Allianz Riviera, le maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, est revenu sur cette fin de saison douloureuse. Entre soutien au projet porté par Kilmer Sports Ventures et exigence de résultats, l'élu stéphanois a adressé un message clair aux dirigeants de L’ASSE.

Comme de nombreux supporters stéphanois, Régis Juanico n'a toujours pas digéré l'échec des Verts dans leur quête de retour en Ligue 1.

Interrogé par Le Progrès, le maire de Saint-Étienne a reconnu sa profonde déception après une saison qui devait permettre au club de retrouver l'élite.

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“C'est une immense déception pour le territoire. On n'a pas été capables d'être premier ou deuxième de Ligue 2. Notre équipe, les joueurs, le staff et la direction n'ont pas réussi à atteindre l'objectif fixé en début de saison.”

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Pour l'élu, l'ASSE avait toutes les cartes en main pour éviter ce scénario. Ni la montée directe, ni les barrages n'ont finalement permis au club d'atteindre son objectif.

Un message rassurant de Kilmer Sports Ventures

Malgré cette désillusion, Régis Juanico affirme avoir échangé avec Ivan Gazidis dans les jours qui ont suivi la défaite face à Nice.

Le directeur général de l'ASSE lui aurait notamment relayé un message du propriétaire Larry Tanenbaum.

Selon le maire de Saint-Étienne, Kilmer reste pleinement mobilisé pour permettre au club de retrouver rapidement la Ligue 1.

“Ivan Gazidis (président de l’ASSE) m'a transmis un message de l’actionnaire, Larry Tanenbaum, en m'affirmant que cette année ou l'année prochaine, ce serait la bonne et qu'ils mettraient tous les moyens, pas seulement financiers, à disposition du club pour parvenir à l'objectif de remontée.”

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Des propos qui témoignent de la volonté de Kilmer Sports Ventures de poursuivre son projet malgré ce premier échec sportif majeur.

Juanico attend plus de Kilmer

Pour autant, le maire ne cache pas que la saison 2026-2027 sera celle de l'obligation de résultat.

Après une première année marquée par une certaine patience autour du nouveau projet, les attentes seront désormais beaucoup plus fortes.

“Il y aura une pression beaucoup plus forte cette saison. Il y a eu beaucoup d'indulgence, et les supporters sont légitimement déçus. Ils ne manifestent pas vraiment leur mécontentement... Notre message pour la direction est clair, nous attendons maintenant des résultats."

Régis Juanico estime d'ailleurs que les supporters ont jusqu'ici fait preuve d'une grande retenue malgré leur déception. Un constat qui pourrait rapidement se transformer en exigence si les résultats ne sont pas au rendez-vous lors du prochain exercice.

Les collectivités en soutien de l'ASSE

Dans le même temps, les collectivités locales continuent d'accompagner le club à travers les investissements réalisés autour de Geoffroy-Guichard, notamment concernant la nouvelle pelouse ou encore les aménagements des tribunes.

Pour Régis Juanico, les efforts consentis par le territoire doivent désormais être récompensés sur le terrain.

Avec plus de 30 000 spectateurs de moyenne cette saison et des affluences ayant régulièrement flirté avec les 40 000 supporters, le Chaudron a confirmé son statut d'exception en Ligue 2. Le maire de la ville a conclu en estimant que ce public méritait la Ligue 1.

À l’ASSE de faire le job la saison prochaine !