Dunkerque perd son architecte. Demba Ba, président délégué de l'USL Dunkerque depuis l'été 2023, va rejoindre Le Havre comme directeur du football selon L'Équipe. Dans ses bagages, il emmène Quentin Rauzier et Romain Decool, ses deux hommes de confiance au recrutement. Trois départs en un coup, après ceux d'Enzo Bardeli, Alec Georgen et Vincent Sasso. À Dunkerque, une page se tourne brutalement.

Il y a un an, l'USLD avait créé la surprise en jouant les play-offs d'accession à la Ligue 1. Un parcours qui avait fait du bruit, révélé un projet sérieux, et donné à Dunkerque une crédibilité nouvelle dans le paysage du football français. Cette saison, le club a terminé 10e de Ligue 2. Décevant par rapport aux ambitions affichées. Et maintenant, les hommes qui avaient construit ce projet partent les uns après les autres.

Demba Ba, Rauzier, Decool : le trio fondateur s'en va

Demba Ba n'était pas un dirigeant ordinaire à Dunkerque. Arrivé sans expérience de la direction d'un club professionnel, il avait rapidement imprimé sa marque : vision long terme, développement de l'identité, recrutement intelligent malgré un budget serré. Des joueurs valorisés, une réserve reconstruite de zéro, une philosophie de travail inspirée de Rangnick et Bielsa.

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Ligue 2 : Demba Ba se projette avant de recevoir l'ASSE

Romain Decool, son responsable du recrutement, fait partie de l'aventure depuis le début. Quentin Rauzier, coordinateur sportif, complète le trio qui a construit les fondations. Les trois partent ensemble pour Le Havre, où Blue Crow promet des moyens plus important et la perspective de se confronter à l'élite du foot franaçis en L1. On ne peut pas leur en vouloir.

ULSD : Trois cadres avaient déjà quitté le navire

Ce triple départ institutionnel s'ajoute à une hémorragie sportive déjà entamée. Enzo Bardeli, Alec Georgen et Vincent Sasso ont eux aussi plié bagage. Trois joueurs qui faisaient partie de l'ossature du groupe dunkerquois. Autant de repères qui disparaissent en même temps que la direction sportive.

La situation est inédite dans l'histoire récente du club : jamais autant de départs simultanés, à tous les niveaux, dans la même intersaison.

Comment Dunkerque rebondit ?

Le club réfléchirait à une promotion interne pour remplacer Demba Ba dans un premier temps, en changeant légèrement son organisation. Un directeur sportif pourrait être nommé le temps d'étudier le marché externe. La transition voulue douce par Ba lui-même, qui a promis d'accompagner le club sur le très court terme, devra être gérée avec soin.

La vraie question pour l'USLD, c'est sportive. Avec une 10e place décevante, un staff renouvelé, et plusieurs cadres partis, comment reconstruire un projet cohérent en Ligue 2 ? Dunkerque avait prouvé qu'elle pouvait exister dans cette division. Prouver qu'elle peut y durer sans ses bâtisseurs, c'est un autre défi.

Source : L'Équipe (Loïc Tanzi, Hugo Delom, 10 juin 2026)