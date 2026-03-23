Régis Juanico est devenu, ce dimanche, maire de Saint-Étienne. Une évolution politique qui intervient dans un contexte apaisé autour de l’ASSE depuis son rachat en 2024. Le nouveau maire stéphanois témoigne d'un attachement historique au club et de positions déjà affirmées. Son arrivée ouvre une nouvelle phase dans les relations entre la mairie et les Verts.

L’élection de Régis Juanico à la tête de la ville s’inscrit dans une histoire déjà ancienne avec l’AS Saint-Étienne. Ancien député de la Loire, il n’a jamais caché son attachement au club ni ses inquiétudes passées sur sa gestion. En 2023, alors que l’ASSE traversait une crise sportive et institutionnelle profonde, il dénonçait une direction défaillante et une absence de cap. Le contexte a depuis évolué avec la vente du club à Kilmer Sports Venture en juin 2024. Cette transition change la nature du dialogue entre la collectivité et le club, désormais stabilisé sur le plan actionnarial. Juanico arrive donc dans un environnement moins conflictuel, mais avec des attentes toujours fortes autour du rôle de l’ASSE pour la ville.

La position claire de Régis Juanico sur Geoffroy-Guichard

Sur les dossiers concrets, Régis Juanico a déjà pris position, notamment sur la question du stade Geoffroy-Guichard. Il s’est clairement opposé à une vente de l’enceinte à l’ASSE. Ce point n’est pas anodin, car il conditionne une partie des marges de manœuvre du club à moyen terme, notamment sur les revenus liés à l’exploitation du stade. En conservant la propriété municipale, la ville maintient un levier stratégique, mais impose aussi un cadre. Cela suppose un dialogue constant entre les deux parties pour optimiser l’utilisation de l’équipement.

Un point d’attention se dessine toutefois pour les dirigeants de Kilmer Sports Venture. La volonté du club de reprendre la main sur ses leviers économiques passe notamment par une maîtrise accrue de ses infrastructures. Dans cette logique, la question de la propriété du stade occupe une place centrale. De nombreux clubs européens ont fait ce choix afin de contrôler leurs revenus et en développer de nouveaux. Dans ce contexte, la position de la municipalité sur Geoffroy-Guichard peut constituer un frein relatif à cette stratégie, ou à tout le moins imposer un cadre de négociation plus exigeant entre la ville et l’ASSE.

Dans le même temps, les positions de Régis Juanico en faveur des transports gratuits le week-end ou de la piétonisation peuvent renforcer l’accessibilité du stade et l’expérience autour des jours de match, avec un impact indirect sur l’attractivité des rencontres.

Un rôle d’accompagnement plus que d’ingérence

L’arrivée de Régis Juanico ne devrait pas bouleverser le fonctionnement interne de l’ASSE, mais elle peut influencer son environnement. Le maire ne s’inscrit pas dans une logique d’intervention directe dans la gestion sportive ou financière du club. En revanche, son rôle sera déterminant sur les questions d’infrastructures, d’urbanisme et d’image. L’ASSE reste un acteur économique majeur pour Saint-Étienne, capable d’impacter l’activité locale, comme cela avait été observé lors des périodes creuses.

Dans ce contexte, la municipalité peut accompagner le club dans son développement, notamment en facilitant certains projets ou en renforçant les synergies locales. À court terme, l’objectif commun reste clair : stabiliser la dynamique actuelle et accompagner une remontée durable, avec un club performant et une ville qui retrouve un élan autour de son emblème sportif. D'ailleurs, Régis Juanico l'a encore affirmé hier soir : il souhaite voir les Verts en Ligue 1 dès le mois de mai !