L’ASSE se déplaçait au Stade Gaston-Gérard de Dijon ce samedi soir. Les Verts affrontaient en effet l'AS Quetigny (R2) pour leur entrée en lice dans l'édition 2025-2026 de la Coupe de France et se sont imposés sur le score de 1-3. Eirik Horneland s'est exprimé pour le site officiel du club à l'issue de la rencontre.

Dans le brouillard, l'ASSE a su rester sérieuse face à Quetigny. Les joueurs stéphanois ont ouvert la marque grâce à Paul Eymard après 10 minutes de jeu. Peu de temps après un épais brouillard a commencé à apparaître au dessus de la pelouse du Stade Gaston-Gérard. Le temps pour Quetigny d’obtenir et de transformer un penalty après une faute de Brice Maubleu.

Avant la pause, les conditions pour les joueurs, spectateurs et téléspectateurs deviennent déplorables. Le brouillard empêche de voir la rencontre et la visibilité sur le terrain est limitée. A la mi-temps, la décision est prise : le coup d’envoi sera repoussé. Après presque 1h et plusieurs aller-retour des arbitres, la rencontre reprend avec l’accord des 2 équipes. Saint-Etienne fera le travail en seconde grâce à N’Guessan et Pédro. L’ASSE jouera le 8e tour dans 2 semaines !

Un match bizarre pour le coach de l’ASSE

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : "C’était un match bizarre, forcément. On le débute de façon correcte, avec ce but rapidement marqué. Puis, on concède ce penalty, sur une situation sur laquelle on défend très mal. Le reste de notre première période est pauvre en termes de rythme. Il fallait donc changer quelque chose à la pause.