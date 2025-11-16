Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la Nouvelle-Zélande débutait sa tournée de novembre par un match amical face à la Colombie, dans la nuit de samedi à dimanche. L’ailier de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Ben Old, était concerné par cette rencontre qui se disputait aux États-Unis. Résumé

Après une grave blessure au genou la saison passée, Ben Old poursuit sa découverte du football européen cette saison. Prometteur lors de la pré-saison, l'ailier néo-zélandais avait ouvert son compteur buts avec l'ASSE en match officiel, dès l'ouverture du championnat. Depuis, l'ancien ailier de Wellington Phoenix a perdu du terrain dans la hiérarchie des attaquants stéphanois aux yeux d'Eirik Horneland et doit se contenter de quelques entrées en jeu. Cette dernière trêve internationale de l'année 2025 sonne comme une occasion pour lui d'engranger des minutes. Pour l’ASSE, cette tournée est aussi l’occasion d’observer les progrès de son ailier gauche, utilisé par intermittence depuis le début de la saison.

Cette rencontre face à la Colombie, disputée sur le sol américain, marquait le début d’une série de deux tests amicaux pour les Kiwis, déjà assurés de disputer le Mondial organisé en 2026. Face à un adversaire sud-américain de haut niveau, Ben Old avait l’occasion d’évoluer contre une équipe habituée des grandes compétitions internationales, un défi idéal pour continuer à progresser dans sa préparation. Cette tournée américaine est également une opportunité de se faire un avant gout du Mondial 2026 sur les terres d'un pays ou le football est appelé "Soccer".

Old buteur malgré la défaite

Face à la Colombie, la rencontre avait mal débuté pour les néo-zélandais. Les colombiens ont ouvert la marque dès la 3ème minute et ont mené au score quasiment toute la rencontre. Ben Old était remplacant au coup d’envoi. Entré à la 66ème, l’ailier de l’ASSE a égalisé 15 minutes après son apparition sur la pelouse en reprenant un centre. Malheureusement, les kiwis encaisseront un second but en fin de partie et s’inclineront 2-1.