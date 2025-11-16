L’ASSE Coupe de France a fait le travail en Bourgogne. Les Verts ont évité le piège sur la pelouse de Quetigny et validé leur qualification (1-3) au terme d’un match sérieux, malgré des conditions difficiles et un onze largement remanié.

L’ASSE s’attendait à un match piégeux, elle n’a pas été déçue. Sur un terrain compliqué, face à une équipe de Quetigny surmotivée, les Verts ont rapidement compris qu’il faudrait faire preuve de calme et de maîtrise. La première période illustre parfaitement ce scénario : beaucoup d’intensité, quelques approximations, un adversaire qui ne lâche rien, et un score de 1-1 à la pause malgré l’ouverture du score de Paul Eymard.

Pourtant, dans le jeu, les Stéphanois ont gardé la main mise sur la rencontre. L’équipe, largement remaniée par le staff, a su conserver ses principes : rythme, verticalité, transitions rapides. Le manque de réalisme momentané, combiné à la réussite des Bourguignons, a brièvement semé le doute. Mais jamais l’ASSE n’a réellement perdu le fil. À la sortie du vestiaire, la différence de niveau s’est logiquement ressentie et les Verts ont pu imposer leur tempo jusqu’à reprendre l’avantage grâce à Djylian Nguessan, avant que Kevin Pedro ne scelle définitivement le score.

La réaction lucide de Mickaël Nadé

Mickaël Nadé, titulaire en défense, a livré une analyse posée et révélatrice de l’état d’esprit stéphanois. Interrogé par Le Progrès, il a admis que la soirée n’avait rien d’un long fleuve tranquille :

« Il y a eu beaucoup de péripéties ce soir (sourire). Mais on a fait un bon match avec une équipe remaniée. On a maîtrisé du début à la fin même s’il y avait 1-1 à la mi-temps, on savait que si on restait concentrés, on avait les forces pour gagner. »

Le défenseur n’a pas manqué d’évoquer les conditions de jeu, véritable paramètre clé de ce type de confrontation :

« Les conditions… c'est comme ça, on ne choisit pas. Mais c’était mieux de finir aujourd’hui que de reprendre demain. Franchement, à l’opposé, on ne voyait pas. Il fallait jouer simple et mettre du dynamisme. »

Une preuve supplémentaire que ce genre de matchs se gagne autant dans la tête qu’avec les qualités techniques. Nadé a également tenu à saluer l’adversaire :

« En face, ils étaient très concentrés, ils ont réussi à marquer, ils nous ont fait un peu paniquer. Ils ont fait un bon match dans l’ensemble. »

ASSE Coupe de France : un sérieux qui rassure avant la suite

Le principal enseignement de ce déplacement en Bourgogne reste la capacité des Verts à rester sérieux, quelle que soit la configuration. Le piège était réel : un adversaire libéré, un terrain difficile, des températures basses, une équipe stéphanoise remaniée et des repères moins évidents. Pourtant, l’ASSE a assumé son statut, s’est appuyée sur sa profondeur de banc et a fait la différence sans sombrer dans la précipitation.

Pour un club qui veut avancer cette saison, ce genre de soirée vaut plus que la simple qualification. Elle renforce un état d’esprit collectif, confirme l’investissement des jeunes buteurs du soir (Eymard, Nguessan, Pedro) et rappelle que le groupe stéphanois possède désormais une densité capable de répondre présent, même loin de Geoffroy-Guichard. La Coupe continue, et les Verts seront bien au rendez-vous du prochain tour.