Pour son troisième match amical de l'été, l'ASSE s'est inclinée de peu face aux Glasgow Rangers (2-1). Auteur de son premier but en Vert, Jakob Breum est revenu sur la rencontre des Stéphanois.

Toujours pas de victoire mais beaucoup de bonnes intentions. Après deux premières rencontres amicales face aux Suisse du FC Biel-Bienne (2-2) et du Servette de Genève (défaite 1-0), l'ASSE était à Glasgow pour y affronter les Rangers. Une affiche entre deux clubs historiques rappelant l'épopée de 1976. Les Verts avaient éliminé les Écossais en huitièmes de finale (2-0, 2-1) avant de s'incliner en finale à Glasgow face au Bayern Munich (1-0).

L'ASSE monte en puissance

Un passé bien loin de la réalité récente des deux formations, pourtant opposées dans un Ibrox Stadium rempli de 17 000 spectateurs. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Rangers malgré la belle prestation stéphanoise. Si l'ASSE s'est fait cueillir à froid, avec un penalty concédé d'entrée (1-0, 5'), les principes de Ian Cathro sont déjà visibles. Dans un premier acte où les Verts alignaient leur meilleur onze du moment, les mouvements ont été nombreux, comme les occasions. Et si Jakob Breum s'est d'abord complètement manqué (2') avant de buter sur le portier adverse (16'), le Danois est parvenu à égaliser pour le club du Forez (38'). Sa première réalisation sous le maillot étoilé, sur une passe de Thierno Ballo, autre recrue.

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Breum satisfait

Un but mérité qui n'aura pas empêché la défaite stéphanoise, avec une équipe chamboulée et rajeunie au possible en fin de partie. Un nouveau penalty provoqué par Gautier Larsonneur (85') permettant aux Rangers de l'emporter. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour l'ASSE, autrice de sa meilleure partition depuis le début de la préparation. "C'était un bon match. Je pense que c'était bien mieux que lors du dernier match, s'est réjoui Breum au micro du club. Notamment en première période où l'on s'est créés de nombreuses occasions. Ils marquent sur deux penalties mais sinon, ils ne se sont pas créés beaucoup de choses. Je pense que c'est une bonne chose. Et qu'il s'agit de notre meilleur match jusque-là."

💬 "Notre meilleur match de la prépa' jusque-là !" C'est l'avis du buteur du soir, Jakob Breum ! 💚 pic.twitter.com/PqbPlvbYc5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 22, 2026

De quoi tirer du positif d'une rencontre pointée en début de préparation comme un premier tournant par le nouveau technicien stéphanois. À deux semaines et demi de la reprise de la Ligue 2, Cathro et les Verts semblent sur la bonne voie. Reste à confirmer lors des deux derniers matches amicaux face à Lausanne (29 juillet) et Venise (1er août).