Jakob Breum a inscrit son premier but avec l'AS Saint-Étienne lors de la défaite face aux Rangers (2-1), ce samedi à Ibrox. Le milieu offensif danois a conclu une belle action collective pour permettre aux Verts d'égaliser avant la pause. Retrouvez cette réalisation en vidéo.

Après deux rencontres sans trouver le chemin des filets, Jakob Breum a débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. Aligné dans le rôle de soutien des attaquants par Ian Cathro, le Danois a récompensé une première période convaincante de l'ASSE.

Une action collective bien construite

L'égalisation stéphanoise est née d'une séquence parfaitement exécutée sur le côté droit. Thierno Ballo a pris l'initiative avant de combiner avec João Ferreira. Le latéral portugais a ensuite remis son partenaire dans de bonnes conditions. Ballo a alors adressé un centre précis devant le but, où Jakob Breum avait parfaitement anticipé. Le milieu offensif n'a eu qu'à conclure à bout portant pour tromper le gardien des Rangers à la 38e minute.

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Cette réalisation est venue récompenser l'activité du Danois, déjà dangereux en début de rencontre. Dès la 2e minute, il avait tenté sa chance après un service d'Irvin Cardona, avant de voir Pandur repousser une nouvelle occasion à la 16e minute.

Une montée en puissance encourageante pour Breum

Au-delà de ce premier but, Jakob Breum confirme qu'il prend progressivement ses marques dans le système mis en place par Ian Cathro. Très mobile entre les lignes, disponible dans les petits espaces et juste dans ses déplacements, il a régulièrement apporté des solutions offensives aux Verts face à une équipe des Rangers bien en place.

Si l'ASSE s'est finalement inclinée en fin de rencontre sur un second penalty (2-1), cette réalisation reste un signal positif pour le joueur de 21 ans qui ouvre son compteur au meilleur moment et poursuit son adaptation avant le début du championnat.

Découvrez ci-dessous le premier but de Jakob Breum sous le maillot de l'ASSE.