Alors que l'AS Saint-Étienne (ASSE) peaufine sa préparation estivale sous les ordres de son nouvel entraîneur écossais, Ian Cathro, les deux premières rencontres amicales ont posé des bases très claires. Entre large revue de troupes et projet de jeu axé sur le dynamisme, le technicien stéphanois n'a pas chômé. Décryptage en chiffres d'une entame de prépa riche en enseignements.

Pour ses deux premiers rendez-vous sur le banc de l'ASSE, Ian Cathro a tenu à voir tout le monde à l'œuvre. Pas moins de 29 joueurs ont déjà arpenté la pelouse pour enfiler le maillot stéphanois.

L'objectif du technicien écossais est clair : évaluer l'état de forme de chacun, observer l'assimilation des premiers préceptes tactiques sous pression et resserrer progressivement son groupe à l'approche des échéances officielles. Temps de jeu distribué, associations expérimentées et ajustements continus : le nouveau patron du Forez ne laisse rien au hasard.

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C'est l'enseignement majeur de ces premières sorties : la jeunesse prend une place prépondérante dans le projet de l'ASSE. Sur les 29 éléments utilisés, 11 joueurs ont moins de 20 ans, ce qui représente près de 38% de l'effectif testé !

En lançant autant de jeunes pousses dans le grand bain professionnel de l'été, le staff envoie un signal fort aux membres du centre de formation : la porte de l'équipe première est grande ouverte pour ceux qui mettent l'intensité et l'exigence requises. Une vraie prise de responsabilité pour cette nouvelle vague verte qui emmagasine une expérience précieuse. L'objectif, montrer que la hiérarchie peut être bousculée et qu'aucune place n'est acquise.

0 trentenaire : Une cure de jouvence assumée par l'ASSE

C'est un chiffre symbole qui résume la trajectoire voulue par la direction et le staff : 0 joueur de 30 ans ou plus n'a disputé ces premières rencontres (0%). Et pour cause, le groupe actuel ne compte tout simplement aucun trentenaire. Les derniers trentenaires de l'effectif (Brice Maubleu, Florian Tardieu et Dennis Appiah) ont quitté librement le club cet été.

L'ASSE fait le pari de la fraîcheur, de la répétition des efforts et d'un football à haute intensité. Si l'absence de "vieux briscards" impose à d'autres cadres plus jeunes de prendre le leadership vocal et tactique, ce choix assume une identité moderne, tournée vers le volume de jeu et le développement du potentiel.