Quatre jours seulement après leur revers face au Servette FC (0-1), les Verts reprenaient déjà le chemin des terrains. Ce mercredi 22 juillet à 20h45, l'AS Saint-Étienne (ASSE) poursuivait sa préparation estivale par un déplacement symbolique à Glasgow, en Écosse, la terre natale de son nouvel entraîneur, Ian Cathro. Résumé.

Samedi dernier, l'opposition est montée d'un cran pour les Stéphanois face à une équipe suisse plus avancée dans sa préparation physique. Pendant trente minutes, l'ASSE a rivalisé dans le jeu, affichant de belles intentions avec un pressing haut et un trio d'attaque emmené par Jakob Breum, Lucas Stassin et le très remuant Joshua Duffus. Ian Cathro en a également profité pour poursuivre ses expérimentations tactiques, en installant notamment Maxime Bernauer et la recrue Áron Csongvai dans l'entrejeu.

Face à Glasgow, l'ASSE était attendue sur sa capacité à tenir physiquement mais également à être réaliste dans les deux surfaces.

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Dès la deuxième minute, Irvin Cardona servait Jakob Breum à l'entrée de la surface, mais le Danois ne parvenait pas à cadrer sa tentative. La réponse écossaise ne se faisait pas attendre. Après une mauvaise relance de Sohaib Naïr et un dégagement manqué de Maxime Bernauer, Pedro commettait une faute dans sa surface. Lawrence Shankland transformait le penalty et ouvrait le score dès la 5e minute.

Une première période équilibrée après l'ouverture du score

Ce but n'a pas déstabilisé durablement les Stéphanois. Certes, les Rangers ont continué à se montrer dangereux, notamment par Chukwuani, dont la frappe trouvait la transversale de Gautier Larsonneur à la 12e minute. Mais les Verts ont progressivement pris confiance et trouvé davantage de justesse dans leurs sorties de balle.

Ian Cathro avait une nouvelle fois opté pour son 4-2-2-2, avec Irvin Cardona et Djylian Duffus à la pointe, soutenus par Jakob Breum et Thierno Ballo. C'est justement le côté droit qui s'est montré le plus inspiré. João Ferreira a multiplié les projections, Cardona a souvent fait les bons choix et Ballo s'est illustré par sa capacité à créer des décalages.

Déjà proche d'égaliser à la 16e minute, Breum a finalement été récompensé à la 38e. Lancé côté droit, Ballo s'appuyait sur Ferreira avant de centrer devant le but. Bien placé, le Danois concluait de près pour remettre les deux équipes à égalité. Une récompense logique après une première période durant laquelle les Stéphanois avaient progressivement équilibré les débats.

Les Rangers font la différence sur penalty

Au retour des vestiaires, Ian Cathro procédait rapidement à plusieurs changements avec les entrées de Nathan Kasia et Adam Baallal. Les contacts devenaient plus nombreux au fil des minutes. Breum et Devlin se retrouvaient au cœur d'une altercation, Bernauer écopait d'un avertissement après un tacle appuyé et les deux équipes ne se faisaient aucun cadeau.

L'entraîneur stéphanois profitait ensuite de cette rencontre pour poursuivre sa revue d'effectif. À une vingtaine de minutes du terme, plusieurs jeunes issus du centre de formation entraient en jeu : Louis Mouton, Lutin Zidee, Noa Depalle, Mathis Reynaud, Antoine Teillol et Yanis Moulin. L'ASSE terminait ainsi la rencontre avec un onze très rajeuni, sans pour autant renoncer à jouer.

Alors que les Verts semblaient tenir un résultat nul mérité, le scénario basculait dans les dernières minutes. Gautier Larsonneur sortait à contretemps dans sa surface et percutait un attaquant écossais. Malgré une position de hors-jeu qui semblait exister au départ de l'action, l'arbitre accordait un second penalty aux Rangers. Oscar Aasgaard transformait la sanction à la 85e minute et offrait la victoire aux siens.

Au-delà du résultat, l'ASSE peut retenir plusieurs enseignements de cette sortie écossaise. Les Stéphanois ont rivalisé pendant une grande partie de la rencontre avec un adversaire d'un niveau supérieur à ceux affrontés jusqu'ici. Jakob Breum confirme son excellente préparation, tandis que l'animation offensive sur le côté droit a une nouvelle fois apporté des motifs de satisfaction. Ian Cathro a également pu offrir du temps de jeu à de nombreux jeunes, dans un contexte particulièrement exigeant, avant de poursuivre la préparation estivale.