La défaite face aux Rangers n'a pas empêché Ian Cathro de retenir plusieurs motifs d'espoir. L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, via le site officiel, s'est montré satisfait des connexions qui se développent dans son équipe, tout en saluant l'attitude des jeunes issus du centre de formation.

Depuis le début de la préparation, Ian Cathro répète que son équipe a besoin de temps. Face aux Rangers, il estime avoir aperçu des progrès dans les relations techniques entre ses joueurs.

"Les joueurs ont avant tout besoin de temps"

Le technicien écossais voit apparaître les premiers automatismes.

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"Pour créer ces liens, avoir ces automatismes, les joueurs ont besoin de temps. Ils ont besoin de se dépasser, d’essayer des choses et parfois de se tromper mais ils ont avant tout besoin de temps. De ce point de vue, je trouve que c’est un match important. Chacun a pu sentir ce à quoi notre équipe va ressembler."

Ian Cathro s'est également arrêté sur une relation qui lui plaît particulièrement : celle formée par Thierno Ballo et Irvin Cardona.

"Je pense qu’on a deux joueurs qui savent attaquer les espaces. Avoir deux joueurs de qualité qui savent faire ça sur le même côté et qui ont cette mobilité à l’intérieur du cadre qu’on travaille, c’est très positif. Mais encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps."

Ces deux joueurs ont d'ailleurs participé à plusieurs des meilleures séquences offensives de l'ASSE à Ibrox.

Ian Cathro n'oublie pas les jeunes de la Génération Verte

Comme lors des précédents matches de préparation, plusieurs joueurs du centre de formation ont terminé la rencontre. Une décision pleinement assumée par leur entraîneur.

"Je suis très heureux qu’on ait pu donner du temps de jeu à ces joueurs. Pour eux, c’était l’opportunité de découvrir ce qu’est un déplacement avec le groupe professionnel et d’y trouver de l’inspiration, de la motivation. Certains ont pu jouer 10 ou 15 minutes et comme je l’ai déjà dit, je sais où je suis. Je sais que les joueurs qui sortent de notre centre de formation sont importants, ils portent l’identité du club, on ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités. Ce soir, ils ont cherché des connexions et se sont attachés à notre plan de jeu. Ils ont montré qu’ils avaient envie d’être des footballeurs. À partir de maintenant, ils vont devoir travailler et, pour la suite, on verra."

Si les jeunes devront encore gagner leur place, le technicien entend leur offrir des occasions de se montrer lorsque le contexte le permet. Le Peuple Vert devrait donc revoir ces jeunes pousses durant la saison...