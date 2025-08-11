L’ASSE continue de professionnaliser son organisation avec l’arrivée de Paolo Gaudino, ancien préparateur physique de Manchester United. Un nom prestigieux pour renforcer l'encadrement des Verts, désormais taillé pour viser haut.

C’est une nouvelle recrue de choix, cette fois en dehors du terrain. Selon nos informations, Paolo Gaudino a intégré le staff de l'ASSE cette semaine. Il occupera les fonction de préparateur physique spécialisé dans la réathlétisation. Un poste essentiel pour accompagner les joueurs blessés ou en retour de forme vers une pleine capacité physique. L'Italien de 38 ans débarque avec un CV impressionnant : il sort tout juste de 13 saisons passées à Manchester United.

Un poids lourd de Manchester à l'ASSE

Passé par le centre de performance des Red Devils de 2012 à 2025, Paolo Gaudino (38 ans) a d’abord occupé le rôle de scientifique du sport, avant de devenir préparateur physique en 2019. Il a collaboré avec des entraîneurs majeurs comme Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag, Ralf Rangnick ou encore Michael Carrick. Cette expérience au plus haut niveau anglais fait de lui une nouvelle pièce maîtresse du renouveau voulu par Kilmer Sports, le nouveau propriétaire de l'ASSE.

Gaudino n’arrive pas seul. Il complète une cellule physique et performance en pleine mutation. Après le départ de Benjamin Guy, David Tivey (ex-Chelsea et sélection U20 anglaise) a pris la relève. Il est désormais épaulé par Calum Daley, préparateur passé par Millwall, QPR et Charlton. Sans oublier Donough Holohan, ancien de Manchester City, désormais directeur de la performance. Du beau monde pour ramener l'AS Saint-Étienne aux standards des plus grands clubs.

Cinq scouts venus d’Europe pour structurer le projet

Pour rappel, autre avancée majeure : cinq nouveaux recruteurs ont été intégrés ces dernières semaines à la cellule de scouting. Tous proviennent de structures reconnues à l’échelle européenne, comme l’Ajax Amsterdam, le FC Porto, Brentford ou encore le Borussia Dortmund. Ces recruteurs ont pour mission de renforcer la stratégie de détection des talents, notamment à l'international, dans une logique long-termiste chère aux nouveaux propriétaires. On voit déjà les premiers effets lors du mercato de l'ASSE.

Un club en mutation profonde

Depuis la prise de pouvoir de Kilmer Sports, l’ASSE restructure en profondeur son organigramme. L’objectif ? Créer un environnement de travail digne d’un club de Ligue 1, en s’appuyant sur des compétences techniques de pointe. En coulisses, c’est un véritable virage qui s’opère, illustré par l'arrivée de profils comme Paolo Gaudino. Anglophone, expérience, connaissance de ce qui se fait de mieux à l'échelle européenne : les critères de KSV semblent clairs.

Reste désormais à faire fructifier ces investissements sur le terrain. Avec un staff renouvelé, une cellule de recrutement ambitieuse et un soutien populaire toujours massif, l'ASSE se donne les moyens de ses ambitions.