En déplacement à Laval pour ouvrir la saison, l’ASSE a arraché un point (3-3) au terme d’un match animé. Un résultat encourageant pour une équipe encore en construction après un mercato estival agité. Patrick Guillou analyse le match pour le Progrès.

Comme l’an dernier, les Verts ont entamé leur championnat sans être totalement prêts. Entre les départs en suspens (Ekwah, Stassin), les recrues récentes encore en adaptation (Annan, Ferreira), les blessures gênantes (Bernauer, Jaber, N’Guessan, Bouchouari), Eirik Horneland devait composer avec un groupe morcelé. "Côté sportif, coach Horneland a fait le tri. En véritable chercheur d’or, il traque les pépites. Sa direction américaine, modèle d’excellence managériale, sort le chéquier pour satisfaire l’appétit d’ogre. Fini les pâtes aux truffes. Exit les boulets qui tiraient le groupe vers le bas. L’homme des fjords et des aurores boréales souhaite que son groupe joue comme il s’entraîne. Avec de l’intensité à chaque séance. Ceux qui ne comprennent pas dégagent."

À Laval, réputé solide à domicile et doté d’un système bien rodé, la mission s’annonçait délicate pour un club étiqueté comme l’un des grands favoris à la montée. Pourtant, l’ASSE a bousculé son adversaire et montré un visage bien plus compétitif que lors du mois d’août catastrophique de 2023, marqué par zéro point pris.

Des individualités qui font la différence à l'ASSE

Malgré le manque d’automatismes, les Verts ont prouvé qu’ils disposaient d’armes offensives redoutables. Les trois attaquants alignés ont tous trouvé le chemin des filets, mettant en difficulté une défense lavalloise pourtant classée cinquième meilleure de Ligue 2 la saison dernière.

Cardona et Moueffek, parfois en retrait en Ligue 1, ont démontré qu’ils pouvaient dominer en deuxième division. Boakye et Old, pour leur première à ce niveau, ont laissé entrevoir de belles promesses. Le Ghanéen, en particulier, a séduit par sa précision et sa capacité à jouer aussi bien dans l’axe que sur les côtés.

Horneland, conscient de la marge de progression collective, s’est montré mesuré : « Les premières rencontres sont toujours difficiles, surtout quand certains joueurs n’ont pas encore évolué ensemble. Mais c’est prometteur. »

L’entrée de Davitashvili a ensuite illustré la supériorité technique dont peut bénéficier l’ASSE dans une Ligue 2 économiquement exsangue : un effectif riche en individualités que peu d’adversaires peuvent égaler.

Les mêmes fragilités que l’an passé

Si l’aspect offensif rassure, certaines failles persistent. Trois joueurs (Moueffek, Boakye, Annan) ont quitté la pelouse avec des crampes dès l’heure de jeu, signe que la préparation physique reste perfectible. Défensivement, les erreurs individuelles continuent de peser lourd : Laval a inscrit trois buts en exploitant un minimum d’occasions.

Horneland, agacé par ces manquements, sait que le chantier est vaste. Tenir un match sur 90 minutes et sécuriser l’arrière-garde figurent parmi les priorités immédiates. Guillou approuve : "C’était open bar".

Un calendrier favorable pour lancer la machine

Malgré ces lacunes, ce nul ramené de Mayenne représente un premier pas positif. Contrairement à la saison dernière, les Verts ne semblent pas condamnés à courir après le temps et les points. Avec un calendrier abordable (Rodez, Boulogne-sur-Mer, Grenoble) avant la fin du mercato, et l’espoir de retrouver rapidement un effectif complet, l’ASSE peut viser un placement stratégique dans le haut du classement avant septembre.

Le chantier est encore ouvert, mais la base est là. Reste désormais à transformer cette collection de talents en un collectif capable de dominer la Ligue 2.