En pleine transformation pour la saison 2025-2026, l’ASSE mise sur l’optimisation physique et mentale de ses joueurs. Aimen Moueffek et Augustine Boakye ont ainsi suivi un stage de performance à Majorque, preuve de la volonté du club de maximiser leur retour au plus haut niveau.

La saison dernière s’était achevée dans la douleur pour deux pièces maîtresses du collectif stéphanois. Aimen Moueffek et Augustine Boakye avaient vu leur exercice interrompu par des blessures, laissant un vide sur le terrain comme dans le vestiaire. Conscient de leur importance stratégique, le club a innové cet été : avant même la reprise officielle, les deux joueurs ont été envoyés dans un centre de performance de haut niveau situé à Majorque.

Ce séjour, programmé pendant leurs vacances estivales, avait un objectif clair : préparer leur retour à la compétition de manière optimale. Au programme, un suivi médical personnalisé, des soins ciblés pour consolider les zones fragilisées, mais aussi un travail plus discret, dit « invisible » : gestion du sommeil, optimisation de la nutrition et routines de récupération spécifiques.

Moueffek (ASSE), pièce maîtresse du projet 2025-2026

Issu du centre de formation, Aimen Moueffek a toujours été considéré comme un joueur à part par l’ASSE. Technique, combatif et généreux dans le jeu, il incarne à la fois la formation stéphanoise et la transition vers un projet plus ambitieux. Le club ne cache pas ses intentions : faire de lui un pilier du dispositif cette saison.

En travaillant en amont, loin des contraintes du calendrier classique, le milieu de terrain a pu enchaîner des séances ciblées pour retrouver sa vivacité et sa résistance aux chocs. L’objectif est clair : éviter la répétition des blessures qui l’avaient privé de plusieurs rencontres cruciales en 2024-2025. Auteur de deux passes décisives pour la première rencontre, il a été à la hauteur des attentes.

Boakye, prêt à enchaîner les matches

Pour Augustine Boakye, le stage majorquin revêtait un double enjeu. D’une part, refermer le chapitre frustrant d’une saison tronquée par des pépins physiques (17 matchs joués en L1). D’autre part, capitaliser sur ses qualités offensives pour enfin s’installer comme un élément incontournable de la rotation, voire du onze titulaire.

Le Ghanéen, explosif et créatif, a suivi le même programme de préparation personnalisé, avec un accent mis sur la prévention des blessures musculaires et la capacité à répéter les efforts. Le staff espère le voir aligner une série de matches consécutifs, élément essentiel pour apporter de la continuité dans le secteur offensif. Buteur et passeur contre Laval, il s'est montré à son avantage.

Cette démarche proactive illustre la mutation en cours à l’ASSE : un club plus attentif à la science de la performance, capable d’investir dans des solutions sur mesure pour ses joueurs clés. Si les effets se confirment sur le terrain, ce choix pourrait bien devenir un modèle à suivre pour les prochaines saisons.