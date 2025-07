Calum Daley est stéphanois. Alors que son compatriote David Tivey a rejoint le staff de l'ASSE au début de la préparation, Le Progrès a annoncé l'arrivée d'un second préparateur physique pour l'effectif professionnel. Calum Daley est la personne choisie par Kilmer, mais qui est-il ? Portrait.

Calum Daley rejoint l’ASSE comme préparateur physique, apportant une expertise forgée entre écoles sportives et clubs professionnels. Dès 2008, il se lance dans le monde du sport en intervenant dans des clubs amateurs tout en assumant un rôle de professeur de football en école. Il y orchestre la formation d’équipes, enseignant aux jeunes les bases techniques, la tactique et surtout les fondamentaux du sport. Ces premières années ont cimenté son goût pour le développement athlétique et sa pédagogie, deux atouts majeurs pour son avenir.

Carrière en club : Charlton, Palace puis Millwall

Des débuts à Charlton (2016)

Fort de ses premières expériences, Calum intègre le centre de formation de Charlton Athletic en 2016, d’abord comme éducateur auprès des jeunes. Il y déploie ses compétences en préparation physique au service de potentiels futurs pros. Cette expérience permet à Daley de mieux appréhender l’exigence et les rigueurs du haut niveau.

Stage à Crystal Palace (2017)

En 2017, il effectue un stage de trois mois au sein du staff performance de Crystal Palace :

« Stage d’expérience professionnelle au cours duquel j’ai aidé l’équipe des sciences du sport dans les entraînements quotidiens ainsi que dans les préparations des jours de match. »

Parallèlement, il poursuit son activité de coaching personnel via Daley Fitness, approfondissant ses méthodes d’accompagnement physique. Une activité qu'il fera de 2010 jusqu'en 2019.

Un parcours riche de missions courtes mais formatrices

À Millwall, premiers pas pros (2018–2019)

Il intègre le centre de formation de Millwall pour la saison 2018–2019, avant de rejoindre l’équipe première dès juin 2019. Pendant un an et demi, il met en place des protocoles de préparation physique et de récupération individualisée, et participe pleinement à la structuration athlétique du groupe professionnel.

Ipswich Town (2019–2021)

En octobre 2019, Calum s’engage avec Ipswich Town, où il restera jusqu’en novembre 2021. Un passage important dans sa carrière, dans un club historique du football anglais, qui lui permet d’affiner son expertise dans l’environnement d'un centre de formation reconnu.

Colchester United (2021–2022)

Il rebondit ensuite du côté de Colchester United, où il rejoint le centre de formation en tant que "Sport Scientist". Une nouvelle expérience centrée sur le développement physique des jeunes, avec des missions d’analyse de performance, prévention des blessures et suivi de charge d’entraînement.

Entre formation et élite féminine : QPR & Charlton

Deux saisons à Queen’s Park Rangers U21

Calum Daley poursuit son aventure avec les U21 de QPR pendant deux saisons, où il encadre la réserve du club. Son travail est axé sur l’optimisation de la transition vers le groupe professionnel, en renforçant les fondamentaux physiques et mentaux des jeunes talents.

Charlton Women (2025)

Enfin, en janvier 2025, il retrouve Charlton, cette fois chez les féminines. Il prend en charge la préparation physique de l’équipe professionnelle féminine, apportant une nouvelle preuve de sa capacité à s’adapter à différents environnements et profils athlétiques.

Un nouveau défi à l’ASSE

Avec cette expérience riche mais ponctuée de missions courtes, Calum Daley pose ses valises dans le Forez avec la ferme intention de stabiliser son parcours et d’impacter durablement l’organisation stéphanoise. Il aura la mission d’optimiser la condition physique du groupe pro, réduire les risques de blessures, et accompagner les joueurs dans leur progression individuelle. Son approche scientifique et méthodique s’inscrit parfaitement dans les standards du football moderne.

L’ASSE mise sur un profil mobile, curieux, adaptable et rigoureux pour renforcer son staff et donner un nouveau souffle athlétique à son effectif.