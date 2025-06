C'est la surprise de ce début de préparation. L'ASSE a enregistré l'arrivée d'un nouveau préparateur physique. En effet, alors que le club a enchaîné les audits sur toutes les composantes du club lors de la saison 2024-2025, les premiers effets apparaissent enfin.

David Tivey a donc débarqué ce jeudi à l'entraînement au côté du staff stéphanois mené par Eirik Horneland. Une présence qui n'a précédé aucune communication. Mais qui est-il ? Quel est son parcours et son Curriculum Vitae, nous nous sommes penchés sur la question !

Tivey a débuté sa carrière en tant que stagiaire en science du sport, d’abord à Everton FC (juillet 2011–juin 2013) sous la houlette de David Moyes, puis à Bury FC (juin 2013–juin 2014), où il a appris les bases de la préparation physique intense quotidienne. De plus, il a été régulièrement sollicité par la sélection nationale anglaise, cumulant des missions comme National Team Physical Performance Coach entre août 2012 et août 2019. Cette expérience internationale de sept ans lui a permis de travailler sur une grande diversité de profils physiques et de contraintes climatiques, renforçant sa capacité à personnaliser les séances pour maximiser la performance collective.

Un coach qui répond à la volonté de Kilmer

Avant de rejoindre Chelsea, Tivey a dirigé la performance physique à Nottingham Forest FC de novembre 2021 à décembre 2023. À ce poste de Head of Physical Performance, il a orchestré la réhabilitation physique, l’accompagnement des phases intenses de championnat et la prévention des blessures, contribuant directement à l’ascension et à la stabilité des Reds en Championship puis en Premier League. Son passage précédent à Swansea City FC (juin 2019–août 2021) a également été marquant : au Pays de Galles, il a mis en place des stratégies de conditioning et de récupération adaptées aux exigences de la deuxième division anglaise.

David Tivey arrive à Saint‑Étienne à la suite d’un parcours riche et varié, couronné d’expériences aux plus hauts niveaux. Depuis mars 2025, il officiait comme Physical Performance Coach (PDP) à Chelsea FC, où il a développé et mis en place des programmes de performance physiques pour les professionnels de Premier League. En parallèle, dès septembre 2024, il intervenait comme National Team Physical Performance Coach avec les équipes U20 anglaises (masculines), en rôle de consultant, où il a maximisé la préparation des jeunes talents anglais en perspective des compétitions internationales. Sa double casquette illustre la reconnaissance de son expertise au plus haut niveau.

Ce que Tivey apporte à l’ASSE

Son arrivée à l’ASSE constitue une véritable montée en gamme du staff physique. Grâce à son expertise avérée en prévention des blessures, optimisation des temps de récupération et préparation aux phases cruciales de la saison, Tivey devrait renforcer la compétitivité des Verts. Il s’inscrit dans une dynamique moderne, où la performance physique est devenue un pilier fondamental dans l’élaboration du projet sportif. Son parcours varié, de l’académique (Chelsea, équipes U20 anglaises) au professionnel (Nottingham Forest, Swansea), va aussi apporter des méthodes novatrices et une vision de long terme à la préparation des joueurs stéphanois.

En résumé, David Tivey débarque à l’ASSE avec un solide bagage : formations pointues, rigueur scientifique et expériences nationales et internationales. Le remplacement de Benjamin Guy par ce profil de haut vol témoigne de l’ambition des Verts de progresser encore physiquement. Une arrivée qui s’annonce déterminante pour le futur du club.