De retour à 100%, Aïmen Moueffek (ASSE) savoure le succès des Verts à Amiens (0-1) et s'est exprimé au micro du club avant la rencontre contre Guingamp sur les moyens de rester performant. Le milieu marocain symbolise l’état d’esprit retrouvé d’une équipe en pleine confiance.

Absent ces dernières semaines, Aïmen Moueffek a fait son grand retour avec l’ASSE à Amiens. À peine revenu, le milieu marocain affiche un large sourire et une confiance retrouvée : « Ça va nickel, je me sens bien, je suis à 100%. L’équipe, elle gagne. Que vouloir de plus ? ». Son retour tombe à pic pour un collectif stéphanois qui vient d’enchaîner deux victoires en trois matchs, et qui vise désormais un sans-faute sur cette série d’une semaine.

Le joueur formé au club apporte son volume de jeu et sa grinta au milieu de terrain. Un renfort précieux pour une équipe qui veut consolider sa place dans le haut de tableau et poursuivre sa belle dynamique.

Moueffek et l’ASSE : la victoire comme moteur

L’ASSE a retrouvé des couleurs et une solidité qui rassure. Moueffek insiste sur cette cohérence collective : « Il faut continuer à faire ce qu’on fait. Pas faire moins, dans tout : défensivement, offensivement, dans l’état d’esprit, dans l’envie, dans le jeu aussi ». Un discours visiblement qui n'a pas été entendu contre Guingamp...

Ce discours traduit bien l’état d’esprit d’un groupe qui a retrouvé de la confiance. La victoire à Amiens a confirmé la montée en puissance des hommes d’Eirik Horneland. Pour Moueffek, la clé est simple : rester fidèle à l’identité de jeu et maintenir le niveau d’intensité. La plus grande des difficultés auquel vont être confronté les Verts cette saison.

Objectif : Une superbe saison

Le milieu marocain le sait : quand les résultats suivent, tout le collectif en profite. « De toute façon quand ça gagne, le collectif va bien la plupart du temps. C’est top, on est bien. Tout le monde est heureux et faut continuer comme ça pour passer une superbe saison ».

Les Verts ont retrouvé de la confiance, de l’envie et un moteur supplémentaire avec le retour de leur milieu. Reste désormais à confirmer cette dynamique durant toute la saison pour remplir l'objectif et retrouver une place dans l'élite du football français.