Depuis plusieurs mois, la question des droits télévisés du football français suscite de nombreuses inquiétudes. Les clubs de Ligue 1 comme de Ligue 2, dont fait partie l’AS Saint-Étienne, craignaient de devoir se contenter de revenus nettement inférieurs à ceux des saisons précédentes. Mais les premiers résultats de Ligue 1+, la plateforme de diffusion lancée cet été par la LFP, changent la donne et offrent enfin une bouffée d’oxygène.

Présentés lundi dernier lors du collège de Ligue 1, les premiers chiffres sont plutôt rassurants comme évoqué dans L'Equipe : 1,026 million d’abonnés ont déjà rejoint Ligue 1+. Un démarrage supérieur aux projections initiales, qui permet d’espérer atteindre — voire dépasser — l’objectif de 1,15 million d’abonnés d’ici la fin de saison. Sur le plan financier, cela représente un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros, dont 142 millions redistribués aux clubs une fois déduites les commissions des distributeurs.

Cette performance commerciale rebat les cartes. Au départ, la LFP n’avait prévu aucune recette issue de Ligue 1+ dans le guide provisoire de répartition. Les clubs avaient donc bâti leurs budgets sur une base minimale, avec des prévisions très basses : 742 000 euros pour le premier de Ligue 2 et seulement 483 000 euros pour le dernier.

Ligue 1+ : L’ASSE bénéficiaire de la hausse

Grâce à ce bon démarrage, les montants doublent pratiquement. Le premier de Ligue 2 percevra désormais 1,83 million d’euros, tandis que le dernier pourra compter sur 1,19 million d’euros. Une amélioration significative pour tous les clubs de l’antichambre de l’élite.

Pour l’AS Saint-Étienne, leader ou en haut de tableau depuis le début de saison, c’est une excellente nouvelle. Le club du Forez, engagé dans une lutte pour la montée, voit ses perspectives financières renforcées. D'un point de vue général, dans un contexte où chaque euro compte pour recruter ou investir, ce bonus inattendu peut faire la différence. C'est un peu moins le cas à l'ASSE qui peut se reposer sur le confortable matelas dont dispose Kilmer.

Des revenus encore fragiles

Attention toutefois : ces montants, bien qu’en hausse, restent inférieurs à ceux des saisons passées. En 2023-2024, le champion de Ligue 1 touchait 19 millions d’euros de droits nationaux. Cette saison, la prévision tombe à 12 millions. Même constat pour le dernier de L1, qui passe de 6 millions à seulement 3,72 millions.

La manne internationale, réservée à onze clubs ayant performé en Europe ces dernières années, permet aux gros de limiter la casse. Mais pour la majorité, et notamment en Ligue 2, les marges de manœuvre restent réduites.

Une bouffée d’air pour tout le football français

Malgré ces limites, le lancement réussi de Ligue 1+ représente un signal encourageant pour l’ensemble du football hexagonal. La plateforme, qui doit encore convaincre dans la durée, redonne un peu d’optimisme aux clubs. Pour l’ASSE et ses rivaux de Ligue 2, cette redistribution supplémentaire constitue une opportunité bienvenue de consolider leurs projets sportifs.

Si la dynamique d’abonnements se maintient, le Forez et l’ensemble du championnat pourraient bien être les premiers bénéficiaires de cette nouvelle ère télévisuelle.