L’ASSE a arraché une précieuse victoire à Amiens (0-1) grâce à Lucas Stassin, dans un match où les chiffres confirment globalement la maîtrise stéphanoise malgré une efficacité offensive en berne.

Un scénario qui rappelle celui de la victoire à Boulogne (1-0). Les Verts assurent l’essentiel en remportant les trois points. Après 7 journées de Ligue 2 BKT, Saint-Étienne est leader avec 17 points sur 21 possibles, toujours invaincu. Mais la meilleure attaque du championnat était en panne d’inspiration ce soir.

Une possession stérile face au bloc resserré amiénois

Comme à son habitude, l'ASSE a imposé son style basé sur la maîtrise du ballon. Avec 59 % de possession et 648 passes tentées à 90 % de réussite, les Verts ont dominé techniquement. Pourtant, Amiens a su contrer ce jeu court grâce à un bloc compact et discipliné, mettant en échec la meilleure attaque du championnat. Les chiffres évoquent un paradoxe, Saint-Étienne a réussi 166 passes dans le dernier tiers pour 44 ballons touchés dans la surface adverse (son plus haut total de la saison). Or, l’ASSE a tenté 23 frappes (15 dans la surface, 8 à l’extérieur) pour seulement 4 cadrées. Un paradoxe donc puisque les Verts affichaient un xG de 2,52, signe d’une sous-performance offensive inhabituelle.

Jaber et Tardieu en patrons

Si Amiens a remporté la bataille des duels (54 contre 43), certains joueurs stéphanois ont su répondre présent. Mahmoud Jaber s’est illustré avec 19 duels gagnés et une capacité à percuter dans le dernier tiers (13 passes réussies sur 15). En sentinelle, Florian Tardieu a confirmé son rôle de métronome, encore une fois, 123 ballons touchés pour 97 passes réussies (91 %). Un volume impressionnant, largement devant Miladinovic (79 passes), moins en vue ce soir, qui témoigne de son importance dans la transition et la sécurisation défensive de l'ASSE.

Zuriko s’obstine, Stassin décisif pour l'ASSE

La délivrance, comme à Boulogne, est venue de l'initiative de Zuriko Davitashvili, qui n’a jamais cessé de provoquer (8 tirs, 13 ballons touchés dans la surface). Malgré un xG limité (0,48), sa frappe sur le poteau à la 78e minute a amené le but libérateur de Lucas Stassin, en pur renard des surfaces. Cette persévérance illustre la capacité des Verts à forcer le verrou même dans un soir où la réussite semblait fuir.

En conclusion, cette victoire de l'ASSE s’explique autant par la solidité du collectif que par les prises d’initiatives individuelles. Dominateurs dans le jeu, mais inefficaces dans la finition, les Verts s’appuient sur leur patience et leur organisation pour continuer leur marche en avant. Ces victoires à l’arraché, comme à Boulogne, valent cher à l’arrivée. Comme le dit l’adage, l’essentiel, ce sont les trois points.