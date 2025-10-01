Après la première défaite de la saison concédée face à Guingamp (2-3), le défenseur stéphanois Chico Lamba a brièvement pris la parole dans Le Progrès. Une réaction mesurée, mais pleine de sens, qui met en lumière les axes de travail de l'ASSE avant le déplacement à Montpellier.

Chico Lamba a choisi de s’exprimer avec calme, mais détermination ce mardi. Au lendemain de la contre-performance à Geoffroy-Guichard, le jeune défenseur de l’ASSE a livré une lecture claire de la situation : "C’est toujours difficile de subir la première défaite de la saison. Ce n’était évidemment pas notre meilleur match, donc on doit apprendre, travailler dur pendant la semaine et essayer d’aller au prochain match avec le plein d’énergie."

Pas d’excuses dans le discours du joueur, mais une volonté affichée de tirer les leçons de ce revers. Face à une équipe guingampaise plus agressive et mieux organisée, les Verts ont manqué de cohésion et d’intensité.

L’énergie collective au cœur du jeu de l'ASSE

Plus qu’un problème tactique, Chico Lamba pointe une défaillance collective dans l’engagement et la synchronisation du groupe : "Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça."

Une analyse lucide, en phase avec les propos tenus par plusieurs cadres après le match, notamment Lucas Stassin et Gautier Larsonneur. Tous convergent vers la même idée : l’ASSE a besoin de rester soudée, impliquée et humble pour rester performante.

Horneland rappelle l’exigence du haut niveau

Dans le vestiaire, Eirik Horneland n’a pas manqué de recadrer ses joueurs. Chico Lamba (ASSE) en témoigne : "Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble."

Un message clair, destiné à recentrer le groupe sur ses fondamentaux. La qualité du collectif stéphanois n’est pas remise en cause. Mais à l’approche d’un nouveau choc face à Montpellier, l’exigence doit être totale — dans l’attitude autant que dans le jeu.

Une semaine pour corriger et rebondir

Avec cinq victoires, deux nuls et une défaite, le bilan reste solide pour l'ASSE. Mais cette première alerte doit servir d’électrochoc pour éviter toute forme de suffisance. Chico Lamba l’a compris. Et à travers ses mots, c’est tout un vestiaire qui semble conscient de la nécessité de réagir rapidement.

Rendez-vous samedi à la Mosson pour une réponse attendue sur le terrain.

Source : Le Progrès