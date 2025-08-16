L’ASSE affronte Rodez ce samedi soir pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 2, avec l’ambition de lancer sa saison dans le Chaudron. Après un nul 3-3 à Laval en ouverture, les Verts veulent passer outre la désillusion et bonifier ce premier point pris en déplacement. Aïmen Moueffek était en conférence de presse ce jeudi, après sa belle prestation face aux Tangos. Extraits.

Aïmen Moueffek ne se limite pas à son rôle sur le terrain. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne s’affirme aussi comme un guide pour les jeunes joueurs intégrant le groupe professionnel. En conférence de presse avant la réception de Rodez, il a longuement évoqué cette responsabilité qu’il prend à cœur.

« Mon rôle, c’est d’accueillir les joueurs qui viennent, les mettre à l’aise, les faire sentir comme chez soi », confie-t-il. Cette attention particulière vient de son propre vécu. « Je suis passé par là. Je sais ce que c’est, quand c’est jeune, de monter avec les pros. J’ai eu la chance d’avoir des joueurs qui m’ont mis à l’aise. »

Transmettre l’expérience vécue

Pour Moueffek, il est essentiel de reproduire cette bienveillance envers les plus jeunes. « Quand des joueurs sont bienveillants avec toi et t’accompagnent, ça facilite l’intégration. » Le Stéphanois se souvient notamment d’un match où un jeune milieu faisait ses débuts à ses côtés. « Je lui ai dit qu’il pouvait s’appuyer sur moi, que je n’allais pas le laisser en galère. Et surtout, je lui répétais de prendre du plaisir. »

Ce conseil revient souvent dans ses propos : ne pas se mettre une pression excessive, profiter du moment et rester concentré sur son jeu. « Je pense que c’est quand le joueur prend du plaisir qu’il est le meilleur sur le terrain. »

Cette posture ne se limite pas aux jeunes issus du centre de formation. Aïmen Moueffek veille aussi à l’intégration des nouveaux arrivants dans l’effectif, quelle que soit leur expérience. « C’est à nous de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien et d’être là pour eux si besoin. »

Un rôle clé dans la cohésion du groupe

Ce rôle de grand frère, il le voit comme une contribution à la solidité collective. Avec un effectif large et concurrentiel, l’unité du vestiaire est indispensable pour viser les objectifs de la saison. « On a un grand effectif avec beaucoup de joueurs de qualité, c’est bon pour nous et c’est de la bonne concurrence », explique-t-il.

En prenant sous son aile les plus jeunes, Moueffek aide à maintenir cette cohésion. C’est aussi une manière de transmettre les valeurs du club et l’exigence de Geoffroy-Guichard. Avant Rodez, il compte bien mettre ces principes en pratique, sur et en dehors du terrain.