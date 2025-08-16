Auteur de performances solides depuis plusieurs saisons, Mahdi Camara vient de signer à Rennes. L’ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne, désormais ex joueur du Stade Brestois, suscitait l’intérêt de plusieurs clubs depuis le printemps dernier. Si l’OGC Nice semblait avoir trouvé un accord avec lui, le milieu formé à l'ASSE a finalement changé d'avis, de quoi faire réagir Franck Haise.

Formé dans le Forez, Camara s’est imposé comme un cadre incontournable à Brest. Âgé de 26 ans, il a confirmé sa progression depuis l’arrivée d’Éric Roy sur le banc breton. Sa régularité, son volume de jeu et son engagement font de lui l’un des milieux les plus complets de Ligue 1 ces dernières saisons.

Mahdi Camara snobe Nice pour Rennes dans ce mercato

Sous contrat avec Brest jusqu’en 2027, Camara bénéficiait d’un bon de sortie accordé par ses dirigeants. Arrivé en prêt en 2022 après la relégation de l’ASSE, il s’est imposé comme un leader discret et exemplaire, corrigeant certaines lacunes techniques et renforçant son influence sur le terrain.

Nice, en quête d’un milieu énergique et polyvalent, en a fait une priorité estivale. Estimé autour de 8 millions d’euros, Camara était séduit par l’idée de rejoindre un club engagé en compétitions européennes. Un accord entre les Aiglons et l’ancien Stéphanois était évoqué en début de semaine.

Le Stade Rennais s'est rapidement montré en discussions avancées avec Brest. Le club coaché par Habib Beye aurait convaincu Camara de rester en Bretagne plutôt que de traverser la France. L’ASSE suivait de près ce dossier, ayant négocié un pourcentage à la revente lors du départ de Mahdi Camara vers Brest il y a trois ans.

Haise furieux contre l'ancien milieu stéphanois

Ces derniers jours, L'Equipe a révélé les propositions faites par Nice et Rennes à Mahdi Camara. Les aiglons, éliminés par Benfica lors du 3ᵉ tour préliminaire de Champions League, auraient proposé 150.000€ bruts par mois sans prime à la signature pour un contrat de 4 ans. Le club rennais a proposé 100.000€ de + mensuels assortis d'une prime à la signature d'1 million d'euros. Avec 6 millions d'écart sur 2 propositions de 4 ans de contrat, l'ancien stéphanois n'a pas hésité.

Avant la reprise de la Ligue 1, Franck Haise, coach de l'OGC Nice à été interrogé à ce sujet : "Concernant Mahdi Camara, tant qu’un joueur n’a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club de s’intéresser à un joueur... Après un joueur qui revient sur la parole donnée, c’est un problème de valeur."