En fin de match contre Saint-Étienne, Théo Pellenard a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion. La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision.

Le premier match de la saison entre Laval et l’AS Saint-Étienne (3-3) a offert un scénario spectaculaire, mais aussi quelques épisodes tendus. L’un d’eux est intervenu dans le temps additionnel, lorsque Théo Pellenard a été sanctionné d’un deuxième carton jaune pour une intervention tardive sur Zuriko Davitashvili, lancé vers le but.

Nous jouions alors la 96e minute, et le score était de 3-3. L’ailier géorgien de l’ASSE venait de prendre la profondeur, alerté par Lassana Traoré, et se présentait en bonne position pour créer une dernière occasion. Pellenard, en retard dans son intervention, a stoppé l’action près de la surface mayennaise. Conscient des conséquences de son geste, le défenseur lavallois a accepté la sanction, rejoignant directement le vestiaire.

Un geste certainement interprété côté lavallois comme un “carton intelligent”, car il a empêché Saint-Étienne de se procurer une situation très dangereuse dans les dernières secondes. Si l’arbitre a appliqué le règlement en infligeant un second avertissement, certains observateurs estiment que la faute, commise en position de dernier défenseur, aurait également pu être sanctionnée par un rouge direct.

Une sanction plus lourde qu’attendu

Traditionnellement, une expulsion consécutive à deux avertissements entraîne un match de suspension automatique. Mais la commission de discipline a retenu la gravité de la faute et la configuration de l’action pour prononcer une suspension de deux rencontres fermes. Pourtant, le joueur avait plaidé sa cause auprès de l'instance disciplinaire. Peine perdue ! Une décision qui prive Laval d’un élément d’expérience dans le couloir gauche lors des prochaines journées.

Cet épisode est survenu dans une fin de rencontre ouverte, où les deux équipes cherchaient la victoire. Laval, mené à plusieurs reprises, était parvenu à égaliser grâce à l’entrée décisive d’Ethan Clavreul. Dans ce contexte, Olivier Frapolli, l’entraîneur lavallois, a reconnu après la rencontre que son équipe avait “joué son va-tout dans les dernières minutes avec une équipe très offensive, voire déséquilibrée”.

Ce choix tactique, combiné à la prise de risque maximale, explique aussi pourquoi Pellenard a dû intervenir en couverture sur cette dernière action.