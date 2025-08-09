L'ASSE se déplaçait ce samedi 9 août en Mayenne pour y affronter Laval dans le cadre de la première journée de Ligue 2. Après une descente douloureuse et une première saison sportive ratée par Kilmer, Eirik Horneland et son groupe voulaient commencer du bon pied. Voici le résumé de la rencontre disputée à 20h.

Après une préparation difficile et une ambiance pesante à l'Etrat, l'ASSE voulait chasser les doutes et enclencher rapidement la marche en avant. Pour cela, le groupe devait ramener des points de ce premier déplacement de la saison.

Le Basser a vibré ce soir lors d’un duel spectaculaire entre l’ASSE et le Stade Lavallois, ponctué de rebondissements et d’intensité.

Dès la 3e minute, Irvin Cardona, bien lancé dans la profondeur, se procure la première occasion verte. Laval réplique à la 10e minute : sur une combinaison Appiah–Boakye, le premier frappe en extension, obligeant Samassa à détourner en corner. Dans la foulée, Moueffek déclenche une accélération fulgurante avant que Ben Old ne tente sa chance d’une frappe puissante, repoussée par le gardien lavallois. Mais sur leur première vraie opportunité, les Tangos ouvrent le score : Tchokounté catapulte une tête imparable au fond des filets.

L'ASSE rate le coup

Touchés mais pas coulés, les Verts réagissent onze minutes plus tard. Moueffek s’infiltre dans la surface et sert Cardona, qui ajuste Samassa pour l’égalisation (1-1). La dynamique s’inverse, et sur une nouvelle percée de Moueffek, Boakye contrôle et frappe hors de portée du portier adverse (2-1). Alors que l’ASSE semble maîtriser, Nade commet une faute évitable dans la surface. Pénalty transformé par Tchokounté, auteur d’un doublé (2-2). La pause intervient sur ce score de parité.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois subissent la pression lavalloise. Mais sur une action limpide, Nade casse la première ligne de pressing et trouve Old, qui remise vers Boakye. Le Ghanéen accélère et offre un caviar à Old, dont la frappe croisée redonne l’avantage aux Verts (3-2). Boakye, intenable, frôle ensuite le doublé, mais sa frappe enroulée est captée par Samassa.

Les changements opérés par l’entraîneur stéphanois (Ferreira, El Jamali, Miladinovic, Davitashvili) visent à sceller le sort de la rencontre. À la 76e minute, Annan déborde côté gauche et centre au second poteau pour João Ferreira, qui manque de peu le break, trouvant le petit filet.

Un match haletant, où l’ASSE a su répondre coup pour coup, laissant entrevoir de belles promesses offensives malgré quelques fragilités défensives. À la 89e, Laval va marquer sur un corner suite à un coup de billard terrible. 3-3, c'est le score final !