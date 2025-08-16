L’ASSE reçoit Rodez pour la seconde journée de Ligue 2, avec l’ambition de lancer sa saison dans le Chaudron. Après un spectaculaire 3-3 à Laval en ouverture, qui laisse un goût amer, les Verts veulent bonifier ce premier point pris en déplacement. Brillant en Mayenne, Aïmen Moueffek s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

À l’approche du premier match à domicile de la saison face à Rodez, Aïmen Moueffek affiche un état d’esprit déterminé et une condition physique optimale. Présent en conférence de presse, le milieu stéphanois est revenu sur sa préparation estivale et ses ambitions pour l’exercice à venir.

Le joueur formé à l’AS Saint-Étienne a repris l’entraînement bien plus tôt que la majorité de ses coéquipiers. « C’est vrai que je me sens bien physiquement, j’ai bien repris. Je suis prêt pour débuter cette saison, je me sens bien et j’espère qu’on va remporter les matchs à venir », explique-t-il. Cette bonne forme, il l’attribue à une préparation individuelle intensive, entamée dès le 9 juin. « J’ai fait un début de préparation individualisé avec la Team 292. C’était important pour moi de bien me préparer, quitte à écourter mes vacances, mais être prêt pour cette saison. »

"Si on veut des résultats, il faut se donner les moyens."

Pour Moueffek, cette reprise anticipée était un choix calculé, destiné à arriver à 100 % dès la première journée. « J’ai travaillé longuement, beaucoup, dur. Aujourd’hui, je le retrouve sur le terrain. On n’a rien sans rien. Si on veut des résultats, il faut se donner les moyens. » Les effets sont déjà perceptibles : « Quand tu te prépares mieux, tu le sens, ton ressenti est meilleur, ton corps réagit mieux. Je sens qu’aujourd’hui, je suis au top de ma forme. »

Malgré cet état de forme idéal, le milieu préfère rester prudent. « On ne va pas s’enflammer pour un match. Vous savez comment c’est le football. Aujourd’hui, on joue bien, il se peut qu’un week-end après, on rate notre match. Une saison, c’est long, il faut garder la tête froide. » Cette lucidité traduit une volonté de ne pas se laisser emporter par un bon départ et de rester constant tout au long du championnat.

Moueffek a également évoqué les enseignements du premier match nul de la saison, disputé à l’extérieur. Pour lui, la concentration est essentielle, notamment sur les coups de pied arrêtés. « Il faut rester concentré parce que des fois, ça ne joue à rien. Ce n’est pas parce que l’équipe en face n’a pas forcément la balle qu’on ne peut pas être mis en danger. En Ligue 2, sur une action, on peut vite se retrouver en danger, surtout sur coups de pied arrêtés. »

Physiquement prêt, conscient des exigences mentales de la saison, Aïmen Moueffek aborde cette rencontre face à Rodez avec l’ambition de confirmer les sensations positives de sa préparation. L’objectif est clair : s’appuyer sur cette base solide pour enchaîner et contribuer à une saison réussie pour les Verts.