En septembre, l’ASSE se déplacera à Clermont avant de recevoir Reims puis d’aller à Amiens. L’occasion de retrouver Thomas Monconduit et Victor Lobry en Picardie. La rencontre comptant pour la 7ème journée de Ligue 2 a été programmée.

Les stéphanois auront l’occasion de se rendre dans les Hauts de France à plusieurs reprises cette saison. La rétrogradation d’Ajaccio par la DNCG a occasionné le repêchage de Boulogne sur Mer, que les Verts affronteront le 23 août à 20h. L’ASSE ira également une 3eme fois dans le Nord cette saison, à Dunkerque, début décembre. La région des Hauts de France est la seconde région la plus représentée en Ligue 2, après Auvergne Rhône Alpes. Une région qui compte 4 clubs : Clermont, Annecy, Grenoble et Saint-Etienne.

Une rencontre ennuyante à prévoir entre Amiens et l’ASSE ?

Lors du dernier passage des Verts en Ligue 2, les 2 voyages au Stade de la Licorne ne se sont pas révélés être les plus passionnants. Lors de la saison 2022-2023, l’ASSE était lanterne rouge au moment d’aller à Amiens qui pouvait prendre la tête du championnat. Laurent Batlles avait alors aligné un XI assez inédit avec Anas Namri et Lenny Pintor en pistons. Ibrahima Wadji, unique buteur de la rencontre, sur pénalty était le seul titulaire en pointe.

La saison suivante, l’ASSE était également dans la crise. Aux portes du fauteuil de leader quelques semaines auparavant, les Verts sont sur 3 défaites de rang et sont en chute libre au classement. Le poste Laurent Batlles commence à être menacé et la tendance doit rapidement être inversée pour le coach stéphanois. Malheureusement, les ligériens vont une nouvelle fois s’incliner au terme d’un match assez ennuyeux. Antoine Leautey, pisté par l’ASSE durant le mercato estival précédent punit les Verts juste avant la pause. Amiens s’impose 1-0 et Laurent Batlles sera remercié 4 jours plus tard, après une 5e défaite consécutive, face à Guingamp.

Le voyage en Picardie est fixé

Pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2, les hommes d’Eirik Horneland se rendront à Amiens. La rencontre a été programmée le mardi 23 septembre à 20h30, comme l’intégralité des matchs de cette 7ème journée. Sur les 34 journées de championnat, 2 d’entre elles se joueront en semaine.