Avant le match nul 0-0 de son équipe face à Nancy, en ouverture du Championnat, Didier Santini s'est exprimé sur la saison à venir de Rodez, adversaire de l'ASSE ce week-end. Pour la Dépêche du midi, le coach ruthénois est également revenu sur les difficultés budgétaires qui touchent le RAF et la Ligue 2.

Rodez, formation expérimentée et solidement installée en Ligue 2, n'échappe pas à la crise financière qui touche le foot français et notamment les clubs de l'antichambre. Les Ruthénois ont bâti leur réputation sur une organisation défensive rigoureuse et une capacité à bousculer les équipes annoncées favorites.

À quelques jours de la reprise du championnat, le coach du RAF, Didier Santini s'est exprimé sur ses principes de jeu, sa philosophie : "Ça fait drôle de me dire que c’est presque ma 4e saison. Depuis mon arrivée, j’ai découvert des gens à qui vous avez l’impression que vous pouvez donner une confiance totale... La saison dernière, à six journées de la fin, je ne me suis jamais senti menacé, j’avais un président qui rigolait tout seul et qui disait ''Je ne change rien, vous allez gagner !'' On a une passion commune, c'est de faire plaisir au spectateur, d’offrir du jeu, de remplir le stade. On ne veut pas que le public vienne voir un 0-0 pourri, ça peut arriver, mais moi, je n’aime pas, je préfère un 4-4. Il y a deux ans, le président me disait ''Marque plus de buts que les autres, le reste ce n'est pas grave.'' Alors cette année, je vais essayer de prendre moins de buts, mais c’est génial d’être sur la même longueur d’ondes. Parfois, c'est dur en tant que défenseur de dire ça, mais moi, je veux que ce soit un spectacle. Je veux donner du bonheur aux gens, qu’ils vivent des émotions, et je crois que depuis mon arrivée, on en a vécu des belles. J’aurais pu partir, mais je suis resté ici."

Un écart colossal entre l'ASSE et Rodez ?

L'ASSE est souvent présentée comme le grand favori de la Ligue 2 2025-2026. De part sa puissance financière supérieure et son activité sur le mercato, tout le monde s'accorde pour voir les Verts jouer le haut du tableau. Les autres clubs du championnat sont obligés de recruter sans dépenser cet été, c'est le cas de Rodez, que Didier Santini présente comme le plus petit budget de Ligue 2 : "Je pense que j’ai un groupe plein de talent, qui n’est qu’à 50-60 % de ses possibilités. Athlétiquement, ils sont bien, mais dans quelque temps, ils seront encore mieux. Je ne pense pas que l’effectif soit complet, ni dans un sens ni dans l’autre. On risque encore de perdre des joueurs. Au moins je peux aligner une équipe, le board a fait un super boulot en amont. Mais on va jouer le maintien, on est le dernier budget de Ligue 2."