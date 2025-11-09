Solide au milieu et lucide dans l’analyse, Aïmen Moueffek a livré son ressenti après la victoire de l’ASSE face à Troyes (3-2). Le milieu stéphanois a souligné la maîtrise de son équipe en première période et la solidarité affichée en seconde.

Aïmen Moueffek ne cachait pas sa satisfaction au micro du club après le succès décroché face à l’ESTAC. Auteur d’un match plein d’intensité, le jeune milieu formé à l’ASSE a mis en avant la qualité du jeu produit lors du premier acte : “Je pense que la première mi-temps, c’était une bonne mi-temps de notre part. Quand tu joues contre une équipe qui perd 3-0, forcément lors du second acte, ils vont pousser.”

Les Verts ont effectivement démarré la rencontre tambour battant, imposant leur rythme et concrétisant leurs temps forts. Une entame qui leur a permis de se mettre à l’abri avant une seconde période plus disputée.

Moueffek salue la solidité du groupe de l’ASSE

Si la deuxième mi-temps fut plus difficile, Moueffek a souligné l’importance de la cohésion et du mental pour conserver les trois points : “On a pas mal subi en deuxième mi-temps mais on est restés en bloc, concentrés et on a réussi à sortir avec les trois points.”

Dans un contexte où chaque point compte dans la course au haut de tableau, le milieu stéphanois insiste sur la nécessité de rester constants : “C’était un match important car même les équipes derrière prennent des points. C’était important de rester dans la course.”

Cette victoire permet à Saint-Étienne de confirmer sa bonne dynamique et de maintenir la pression sur ses concurrents directs.

Objectif Coupe de France : "Aller chercher la victoire"

Prochain rendez-vous pour les hommes de Horneland : la Coupe de France, une compétition que le groupe veut aborder avec la même exigence. Moueffek prévient : “Maintenant, c’est Coupe de France, on va aller chercher la victoire comme dans tous les matchs. Il ne va pas falloir négliger les équipes en face. Chaque équipe va donner sa vie contre Saint-Étienne alors il faut être prêt.”

Des mots qui traduisent la maturité et la détermination d’un joueur désormais cadre du vestiaire stéphanois. Avec un tel état d’esprit, les Verts peuvent aborder la suite de la saison avec ambition.