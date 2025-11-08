L’AS Saint-Etienne (ASSE) enchaîne un second déplacement consécutif ce samedi soir. Avant la trève internationale qui marquera leur entrée en lice en Coupe de France, les Hommes d’Eirik Horneland défiaient le leader de Ligue 2. En effet, les Verts se déplaçaient du côté du Stade de l’Aube pour y défier l'ESTAC Troyes. Résumé de la rencontre.

Depuis la défaite des Verts face à Guingamp, Troyes s’est emparé de la place de leader de Ligue 2. Un mois et demi plus tard, les troyens sont toujours en tête du championnat et comptaient bien creuser l’écart avec l’ASSE.

Une première quasi parfaite pour l'ASSE

L’AS Saint-Étienne réalise une première période éclatante face à Troyes, ponctuée par trois superbes réalisations. Dès la 11e minute, les Verts ouvrent le score grâce à Augustine Boakye, à la conclusion d’une belle combinaison collective. Aïmen Moueffek percute sur le côté droit avant de servir Joshua Duffus, dont la talonnade astucieuse permet à Boakye d’armer une frappe du pied gauche imparable. Ce but libère les Stéphanois, dominateurs dans l’engagement et la créativité. Troyes tente de réagir à la 20e minute avec une occasion nette : Mathys Detourbet, lancé dans la surface après un une-deux avec Martin Adeline, se heurte à un Gautier Larsonneur vigilant, auteur d’un arrêt décisif du pied gauche.

L’ASSE en profite pour reprendre sa marche en avant et double la mise à la 32e minute. Joshua Duffus, encore lui, distille une passe précise pour Irvin Cardona, qui conclut d’une reprise du pied droit sans trembler. La confiance est totale chez les hommes de Saint-Étienne, qui poursuivent leur démonstration jusqu’au temps additionnel. À la 45e+3 minute, une action parfaitement menée à droite voit Boakye servir Mahmoud Jaber, lequel décale Duffus. Le jeune attaquant, déjà double passeur, devient buteur avec un tir croisé à ras de terre du pied gauche qui ne laisse aucune chance au gardien troyen. À la pause, les Verts mènent 3-0 et confirment leur efficacité offensive, portés par un collectif inspiré et un trio Boakye–Cardona–Duffus étincelant.

Souffrance

Les Troyens reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions et mettent immédiatement la pression sur la défense stéphanoise. Gautier Larsonneur doit s’employer à plusieurs reprises pour préserver l’avance de l’ASSE, repoussant des tentatives dangereuses venues des côtés. À la 62e minute, la persévérance troyenne est enfin récompensée : sur une action rapide à trois, Antoine Mille sert parfaitement Mouhamed Diop dans la surface, et ce dernier conclut d’un tir précis pour relancer son équipe.

Ce but redonne confiance aux joueurs de l’ESTAC, tandis que le coach de Saint-Étienne s’agace, voyant ses hommes reculer et multiplier les approximations techniques. La fin de match devient tendue, Troyes poussant pour revenir totalement dans la partie. À la 86e minute, Renaud Ripart réduit encore l’écart d’une superbe reprise de l’extérieur du pied, servi par Mathys Detourbet après un renversement de jeu venu de la droite. L’ASSE tremble, mais résiste difficilement. Score final : 3-2 pour les Verts !